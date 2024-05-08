Кабмін не спрямував увесь можливий ресурс на фінансування заходів з відсічі збройної агресії проти України у 2023 році

У 2023 році Кабінет Міністрів України забезпечив виконання річного бюджету, але не спрямував увесь можливий ресурс на фінансування заходів з відсічі збройної агресії проти України та ліквідації її наслідків. Про це йдеться у висновках Рахункової палати про результати аналізу річного звіту про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", передає УНН.
Зазначається, що Кабмін виконував закон про державний бюджет в умовах воєнного стану, надпрогнозованого зростання економіки й імпорту, девальвації гривні, нижчого від прогнозного рівня інфляції та отримання рекордного обсягу міжнародної допомоги, що становила 34,3% фінансових ресурсів державного бюджету.
У Рахунковій палаті кажуть, що видатків державного бюджету проведено в сумі 4 трлн 14,8 млрд гривень. Порівняно з 2022 роком, видатки збільшилися на 1 трлн 309,1 млрд грн (48,4%). Зокрема, зросла частка видатків за бюджетними програмами із здійснення заходів з обороноздатності та безпеки держави.
Також кожна шоста гривня усіх надходжень державного бюджету була спрямована на погашення й обслуговування боргових зобов’язань України.
Голова Рахункової палати Ольга Піщанська зазначила, що на здійснення заходів з обороноздатності та безпеки держави проведено 2,6 трлн грн видатків (66% загального обсягу).
Вона також наголосила, що за результатами аналізу встановлено, що уряд не спрямував увесь можливий ресурс на фінансове забезпечення заходів з відсічі збройної агресії проти України та ліквідацію її наслідків, зокрема:
Відповідно, за результатами аналізу звіту про виконання Держбюджету-2023 Рахункова палата надала низку рекомендацій Кабінету Міністрів України, зокрема:
У Рахунковій палаті додали, що зовнішні надходження сприяли стабільності державних фінансів, зростанню міжнародних резервів України і здійсненню найнеобхідніших витрат державного бюджету.
Щодо загальних ресурсів бюджету у 2023 році:
«Плановий показник доходів державного бюджету загалом перевиконано на 405,8 млрд грн (17,9%), а порівняно з 2022 роком він зріс у 1,5 раза», - йдеться у звіті.