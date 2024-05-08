Кабмін не спрямував увесь можливий ресурс на фінансування заходів з відсічі збройної агресії проти України у 2023 році

У 2023 році Кабінет Міністрів України забезпечив виконання річного бюджету, але не спрямував увесь можливий ресурс на фінансування заходів з відсічі збройної агресії проти України та ліквідації її наслідків. Про це йдеться у висновках Рахункової палати про результати аналізу річного звіту про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", передає УНН.

Зазначається, що Кабмін виконував закон про державний бюджет в умовах воєнного стану, надпрогнозованого зростання економіки й імпорту, девальвації гривні, нижчого від прогнозного рівня інфляції та отримання рекордного обсягу міжнародної допомоги, що становила 34,3% фінансових ресурсів державного бюджету.

У Рахунковій палаті кажуть, що видатків державного бюджету проведено в сумі 4 трлн 14,8 млрд гривень. Порівняно з 2022 роком, видатки збільшилися на 1 трлн 309,1 млрд грн (48,4%). Зокрема, зросла частка видатків за бюджетними програмами із здійснення заходів з обороноздатності та безпеки держави.

Також кожна шоста гривня усіх надходжень державного бюджету була спрямована на погашення й обслуговування боргових зобов’язань України.

Голова Рахункової палати Ольга Піщанська зазначила, що на здійснення заходів з обороноздатності та безпеки держави проведено 2,6 трлн грн видатків (66% загального обсягу).

Вона також наголосила, що за результатами аналізу встановлено, що уряд не спрямував увесь можливий ресурс на фінансове забезпечення заходів з відсічі збройної агресії проти України та ліквідацію її наслідків, зокрема:

у 2023 році Урядом не здійснено розподіл 5,3 млрд грн із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, а головними розпорядниками не використано 18,5 млрд грн виділених із цього фонду;

головними розпорядниками не використано 1,4 млрд грн коштів, які надійшли на рахунки відкриті в НБУ як добровільні внески (UNITED24);

Кабмін, Мінфін і окремі головні розпорядники бюджетних коштів не переглянули затверджені на 2023 рік обсяги видатків загального фонду за деякими бюджетними програмами, які щомісяця проводилися в обсягах менше планового, або взагалі не проводилися.

Відповідно, за результатами аналізу звіту про виконання Держбюджету-2023 Рахункова палата надала низку рекомендацій Кабінету Міністрів України, зокрема:

– посприяти законодавчим змінам задля відновлення у період дії воєнного стану подання респондентами статистичної та фінансової звітності, необхідної для виробництва офіційної державної статистичної інформації;

– доручити Міністерству фінансів України разом із заінтересованими органами внести пропозиції щодо спрощення порядку використання коштів з рахунків для залучення добровільних внесків (благодійних пожертв) на підтримку України "UNITED24" для більш оперативного розподілу цих коштів;

– доручити головним розпорядникам бюджетних коштів здійснювати щокварталу моніторинг виконання бюджетних програм, які щороку плануються і не виконуються та видатки за якими проводяться менше плану;

– доручити Міністерству фінансів України здійснити моніторинг та оцінку ефективності бюджетних програм, спрямованих на реалізацію інвестиційних проєктів, які впроваджуються за рахунок кредитів (позик), залучених державою до спеціального фонду від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій та інші.

У Рахунковій палаті додали, що зовнішні надходження сприяли стабільності державних фінансів, зростанню міжнародних резервів України і здійсненню найнеобхідніших витрат державного бюджету.

Щодо загальних ресурсів бюджету у 2023 році:

– 1 трлн 585,5 млрд грн отримано від міжнародної спільноти у формі зовнішніх запозичень і грантів;

– 3 трлн 36,8 млрд грн становили внутрішні ресурси;

– 3 трлн 36,8 млрд грн становили внутрішні ресурси.

«Плановий показник доходів державного бюджету загалом перевиконано на 405,8 млрд грн (17,9%), а порівняно з 2022 роком він зріс у 1,5 раза», - йдеться у звіті.