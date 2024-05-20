Білецький: Перемогою у війні буде військова та політична неготовність росії продовжувати бойові дії проти України

Командир 3-ї окремої штурмової бригади Андрій Білецький у інтерв’ю NV пояснив, що особисто для нього буде перемогою у війні.
«Перемогою в нинішній війні буде тривала військова та політична неготовність росії продовжувати бойові дії проти України», – сказав Білецький.
Крім того, командир 3-ї окремої штурмової бригади додав – головним досягненням за останні 10 років вважає те, що країна вистояла перед викликом війни.
«Вистояла, попри слабкий державний апарат, моральну неготовність значної частини суспільства, багато в чому радянську армію, вразливість перед російським інформаційним впливом. Ми воюємо з противником, який має необмежені ресурси і ядерну зброю. При цьому в Україні працює бізнес, розвивається культура і загалом люди навчилися облаштовувати нормальність за ненормальних умов», – пояснив Білецький.
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