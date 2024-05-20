Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Білецький: Перемогою у війні буде військова та політична неготовність росії продовжувати бойові дії проти України

157

Командир 3-ї окремої штурмової бригади Андрій Білецький у інтерв’ю NV пояснив, що особисто для нього буде перемогою у війні.

«Перемогою в нинішній війні буде тривала військова та політична неготовність росії продовжувати бойові дії проти України», – сказав Білецький.

Крім того, командир 3-ї окремої штурмової бригади додав – головним досягненням за останні 10 років вважає те, що країна вистояла перед викликом війни.

«Вистояла, попри слабкий державний апарат, моральну неготовність значної частини суспільства, багато в чому радянську армію, вразливість перед російським інформаційним впливом. Ми воюємо з противником, який має необмежені ресурси і ядерну зброю. При цьому в Україні працює бізнес, розвивається культура і загалом люди навчилися облаштовувати нормальність за ненормальних умов», – пояснив Білецький.

Білецький
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 20 мая 2024
Воскресенье, 19 мая 2024
Суббота, 18 мая 2024
Пятница, 17 мая 2024
Четверг, 16 мая 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023