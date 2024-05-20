Міненерго схвалило автоматизацію та впровадження цифрових рішень на всіх рівнях енергосистеми

Міністерство енергетики України схвалило дорожню карту розвитку «розумних мереж».
Вона передбачає автоматизацію та впровадження цифрових рішень на всіх рівнях енергосистеми. Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба міністерства.
«Згідно з Дорожньою картою відновлення пошкоджених російськими атаками об’єктів планується здійснювати із застосуванням «розумних» технологій. Зокрема, технології «мікромереж» є більш стійкими до воєнних факторів та природних лих», - зазначили у Міненерго.
Очікується, що впровадження «розумних мереж» дозволить зменшити втрати у мережах в цілому по Україні на 6 млрд кВт-год щороку. Крім того, зменшиться показник тривалості перерв в електропостачанні орієнтовно до 100 хвилин, що відповідає середньому показнику країн ЄС.
Документ передбачає також активний розвиток систем автоматичного моніторингу, контролю, регулювання та захисту мереж, систем вимірювання і збору інформації, зокрема, систем «розумного обліку електроенергії», значна увага приділятиметься кібербезпеці.
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