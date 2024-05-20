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Міненерго схвалило автоматизацію та впровадження цифрових рішень на всіх рівнях енергосистеми

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Міністерство енергетики України схвалило дорожню карту розвитку «розумних мереж».

Вона передбачає автоматизацію та впровадження цифрових рішень на всіх рівнях енергосистеми. Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба міністерства.

«Згідно з Дорожньою картою відновлення пошкоджених російськими атаками об’єктів планується здійснювати із застосуванням «розумних» технологій. Зокрема, технології «мікромереж» є більш стійкими до воєнних факторів та природних лих», - зазначили у Міненерго.

Очікується, що впровадження «розумних мереж» дозволить зменшити втрати у мережах в цілому по Україні на 6 млрд кВт-год щороку. Крім того, зменшиться показник тривалості перерв в електропостачанні орієнтовно до 100 хвилин, що відповідає середньому показнику країн ЄС.

Документ передбачає також активний розвиток систем автоматичного моніторингу, контролю, регулювання та захисту мереж, систем вимірювання і збору інформації, зокрема, систем «розумного обліку електроенергії», значна увага приділятиметься кібербезпеці.

Міненерго
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