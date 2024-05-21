Дешевые шины становятся нормой для современного водителя

По некоторым исследованиям, в ближайшем будущем большая часть колес импортируемых из Китая, захватит более половины рынков в различных странах.

Многие автолюбители по всему миру в последние годы стали чрезвычайно чувствительны к ценам, что объясняет, почему китайские бренды завоевали такую ​​популярность на рынках.

Специалисты интернет магазина Autoshini.Com ожидают еще большего доминирования китайских колес. Сравнение статистики продаж и предполагаемых тенденций, позволяют сделать довольно простой вывод, число машин использующих китайские автошины будет только расти. Это касается как летних, так и зимних моделей. Все происходит постепенно, поначалу было недоверие к летней резине, постепенно она стала нормой. Теперь процесс адаптации происходит в зимнем сегменте.

Низкая цена и агрессивная политика захвата новых рынков, сильно сказывается на местных производителях, которые вынуждены адаптироваться под современные реалии, всячески удешевляя автошины. Отсутствие строгих нормативов по ширине протектора позволяют обходить многие нюансы, вы наверняка не раз слышали, что у китайской резины ширина протектора на много меньше, указанных цифр на боковине.

Большинство покупателей рассматривают шины как «нежелательную покупку», но осознают необходимость и часто пренебрегают ключевыми показателями безопасности. Люди стараются покупать колеса как можно дешевле, не задумываясь о сроке службы и последующем обслуживании.

Хотя качество импортируемой резины за последнее десятилетие улучшилось, следует помнить, что она не имеет тех же преимуществ, что автошины, производимые такими компаниями, как Continental, Goodyear и Michelin.

Подводные камни

Если вы получили повреждение шины местного производства или был обнаружен заводской дефект, этот вопрос можно немедленно решить, в крайнем случае, докупить 1 колесо.

Это ключевое отличие от импортных колес, где во многих случаях нет представителя, который мог бы помочь.

Хотя качество недорогих китайских альтернатив улучшилось, разница между ними и местными автошинами по-прежнему варьируется, поскольку местная резина производятся с учетом погодных и дорожных условий региона, что обеспечивает более длительный срок службы.

Импортируемые шины, напротив, производятся по стандартной фиксированной конструкции, рассчитанной на усредненные климатические показатели и температурный режим.

Двойники с идентичными рисунками протектора

Вторая немаловажная причина, сложность получения конкретной информации, касающейся дешевого аналога. Китайские шины имеют немаловажную особенность, как правило, присутствует 2-3 модели с идентичными рисунками протектора, но под разными торговыми марками.

Многие водители предполагают, что есть какие то внутренние отличие, либо конструктивные особенности, поэтому не могут осознанно сделать выбор.

Создание нескольких брендов с одинаковыми рисунками позволяет иметь несколько дилеров в одной стране. Если по каким то причинам, один бренд не был принят, либо дилер не предпринял должных мер по продвижению и развитию узнаваемости, существует запасной вариант в виде второго бреда.

Нужен пример, пожалуйста:

Sonix и Roadmarch

Mirage и Ovation

Westlake и Goodride

Местные производители колес

При использовании местной шины, информацию можно получить гораздо проще, распространенность куда выше, а дополнительным бонусом является личное общение с представителем, в зависимости от возникшей проблемы.

Обилие отзывов, и повсеместное использование, позволяет оценить сильные и слабые стороны каждой модели, чего нельзя сказать о китайских колесах.

В среднем, шины местного производства могут прослужить примерно на 10 000–15 000 километров больше, чем автошины, привезенные из-за границы. Однако стиль вождения и дорожные условия играют важную роль в долговечности любого продукта.

Согласно информации интернет магазина Autoshini.Com, многие клиенты полагаются на имя и историю бренда. Continental работает уже более 150 лет, и люди доверяют бренду. Таким образом, выбор комплекта резины сводится к 2 факторам:

Определение бюджета

Поиска знакомого названия бренда подходящего из выбранного диапазона цен

Агрессивная политика захвата рынков часто выходит на внутриполитический уровень, не редки случаи ввода ввести антидемпинговые пошлины на китайский импорт. Подобные практики используются повсеместно.

Основной аргумент, защита внутренних интересов страны, рабочие места и налоговые отчисления в казну. Украина в этом плане, пока не сильно проявляет инициативу. В стране хватает других проблем, которые куда выше в приоритете.