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Українські сири програють конкуренцію імпортним через високі ціни, - ЗМІ

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На українському ринку значну частку займає європейський сир, і вітчизняним виробникам необхідно дбати про правильну цінову політику, навіть попри тимчасове скорочення імпортних поставок у травні.

Про це повідомляє "Інфагро".

Через девальвацію гривні українські виробники натомість намагаються збільшити експортні поставки сичужного сиру. 54% експорту йде до Казахстану, але помітно зростають і відвантаження до ЄС.

Основними імпортерами сичужних сирів в Україну є Польща (38% ринку), Німеччина (17%), Нідерланди (11%), Чехія (8%) та Італія (6%).

Оскільки європейська продукція займає вагому частку внутрішнього ринку, виважена цінова політика дозволить українським виробникам зберегти конкурентоспроможність після відновлення імпортних потоків.

Аналітики пишуть, що збільшення обсягів продажів наразі можливе лише завдяки дуже активній акційній торгівлі, яка не є економічно вигідною. Проте, щоб позбутися запасів на складах, вітчизняні сировари змушені постійно вдаватися до акційних знижок, які бувають досить суттєвими. Такий сир уже стає конкурентним з імпортними аналогами.

Зауважимо, вітчизняні виробники сирів стикаються зі зменшенням продажів через високі ціни на українську молочну продукцію та зростання імпорту.

Наразі частка європейських сирів вже становить близько третини загального обсягу реалізації на українському ринку, а вхідна ціна імпортного європейського сиру після розмитнення все одно залишається нижчою за ту, за якою вітчизняні виробники пропонують свій сир дистрибʼюторам.

Висока вартість українського сиру обумовлена підвищенням цін на молоко-сировину. Через зниження продуктивності корів і скорочення обсягів надоїв на ринку обмежилася пропозиція сирого молока та загострилася конкуренція за сировину серед переробників, а ціни пішли вгору.

сир
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