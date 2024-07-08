Стало відомо, скільки НБУ оштрафував фінустанов у червні

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ) у червні 2024 року застосував до двох банків та дев’яти небанківських фінансових установ заходи впливу.

Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Заходи впливу застосовано до:

АТ "ЮНЕКС БАНК" - штраф у розмірі 3 862 100 гривень, АТ "ЄПБ" – штраф у 51 тис. гривень, ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА" – штраф у розмірі 13 001 500 гривень, ТОВ "СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР" – штраф у розмірі 6 213 980,52 гривень, ТОВ "ФК "ЕВО" - штраф у розмірі 255 тис. гривень, ТОВ "ІФГ", ТОВ "ПРОФ-АГРО-ТРАНС" – штрафи у розмірі 51 тис. гривень.

Окрім того, до ТОВ "КОНСАЛТ СОЛЮШЕНС", ТОВ "ІЛК "ВЕРІДА УКРАЇНА", ТОВ "ФКУ "ПОДІЛЛЯ-КРЕДИТ" та ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІКТОРІЯ" застосовані заходи впливу у вигляді письмових застережень.