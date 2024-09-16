Геннадій Труханов: Одеса відкрита до діалогу та втілення бізнес-ідей

В Одесі завершилась головна ділова подія року - Odesa Economic Revival forum 2024. Під час панельних дискусій обговорювались стратегічні питання, серед яких чільне місце посідає повоєнне відновлення та економічна розбудова Одеси. На думку учасників Форуму, місто має потужний потенціал, який міська влада, попри умови воєнного часу та економічні виклики, активно розвиває.
«Сьогодні ми демонструємо малому, середньому та крупному бізнесу свою відкритість до діалогу, співпраці та втілення бізнес-ідей. В нас чітке бачення нашого майбутнього в Україні, співпраці з міжнародними партнерами», зазначив мер Одеси Геннадій Труханов.
За словами очільника Одеси, важливим інструментом відновлення економіки є індустріальні парки - саме вони мають стати ключовими центрами індустріалізації.
«З боку міської влади сьогодні створено всі умови. Також визначені території під розвиток індустріальних парків. Одна з них знаходиться поруч із портом і є його єдиною територією розвитку - потрібно тільки підвести інфраструктуру», зауважив Труханов.
Серед пріоритетів мер Одеси також визначив енергетичну безпеку, енергоефективність, розвиток транспортно-логістичної системи і соціальні проєкти.
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