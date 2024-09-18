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Почему выгодно заказывать доставку сборных грузов из Китая

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Почему выгодно заказывать доставку сборных грузов из Китая

Китай как крупнейший мировой производитель и поставщик товаров, привлекает внимание предпринимателей со всего мира. Раньше закупка товаров в Китае была выгодна только при оптовых заказах, поскольку приходилось оплачивать использование целого морского или авиационного грузового контейнера. Решением этой проблемы стала доставка мелкого груза из Китая, где цена значительно ниже.

Что такое сборные грузы

Сборные грузы – это отправления, объединяющие в себе множество небольших посылок, которые предназначены для доставки в одну страну, например, в Украину. Такие посылки перевозятся в одном грузовом контейнере. При расчете стоимости доставки, учитываются фактический вес и габариты каждого товара, то есть клиент платит только за использованное пространство в контейнере. 

Основные преимущества сборных грузов из Китая:

  1. Низкая стоимость доставки. Оплата производится только за реальные габариты посылки. Перевозка сборного груза обходится намного дешевле аренды целого контейнера, и даже для самой мелкой посылки можно заранее рассчитать стоимость доставки.
  2. Отсутствие минимальных требований к объему. Это означает, что нет минимального объема или весовых требований при доставке грузов из Китая. Хотя размеры и вес могут быть округлены для удобства расчетов, фактических ограничений не существует. Это делает процесс приобретения товаров в Китае доступным для миллионов частных покупателей и предпринимателей, которым не нужно заказывать большие объемы товаров.
  3. Расширенный перечень складских услуг. Каждая посылка принимается и обрабатывается индивидуально. При оформлении заказа клиент имеет возможность воспользоваться дополнительными услугами, такими как инспекция товара, фотоотчет, консолидация товаров от разных продавцов для одного получателя, дополнительная упаковка, расконсолидация для нескольких получателей и т. д.

Сегодня большинство логистических операторов и транспортных компаний предлагают услугу отправки сборных грузов, автоматически переводя в эту категорию отправления, у которых объем или вес недостаточны для загрузки целого контейнера.

Недостатки сборных грузов и их решение

Среди недостатков сборных грузов часто упоминают отложенную во времени отправку по причине необходимости заполнения контейнера. Однако крупные логистические компании, такие как Meest China, оперируют большим потоком посылок, обеспечивая отправку контейнеров от 1 до 5 раз в неделю. Благодаря этому груз не задерживается на складе, и клиент может рассчитывать на его быструю отгрузку.

Доставка сборных грузов из Китая представляет собой выгодное решение для тех, кто хочет приобрести товары в Китае, не оплачивая целый контейнер. Низкая стоимость, отсутствие ограничений по объему и разнообразие складских услуг делают такой способ доставки привлекательным для частных покупателей и представителей малого бизнеса. Сотрудничество с надежным логистическим оператором, таким как Meest China, обеспечивает быструю и безопасную доставку товаров из Китая.

 

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