Почему выгодно заказывать доставку сборных грузов из Китая

Китай как крупнейший мировой производитель и поставщик товаров, привлекает внимание предпринимателей со всего мира. Раньше закупка товаров в Китае была выгодна только при оптовых заказах, поскольку приходилось оплачивать использование целого морского или авиационного грузового контейнера. Решением этой проблемы стала доставка мелкого груза из Китая, где цена значительно ниже.
Сборные грузы – это отправления, объединяющие в себе множество небольших посылок, которые предназначены для доставки в одну страну, например, в Украину. Такие посылки перевозятся в одном грузовом контейнере. При расчете стоимости доставки, учитываются фактический вес и габариты каждого товара, то есть клиент платит только за использованное пространство в контейнере.
Основные преимущества сборных грузов из Китая:
Сегодня большинство логистических операторов и транспортных компаний предлагают услугу отправки сборных грузов, автоматически переводя в эту категорию отправления, у которых объем или вес недостаточны для загрузки целого контейнера.
Среди недостатков сборных грузов часто упоминают отложенную во времени отправку по причине необходимости заполнения контейнера. Однако крупные логистические компании, такие как Meest China, оперируют большим потоком посылок, обеспечивая отправку контейнеров от 1 до 5 раз в неделю. Благодаря этому груз не задерживается на складе, и клиент может рассчитывать на его быструю отгрузку.
Доставка сборных грузов из Китая представляет собой выгодное решение для тех, кто хочет приобрести товары в Китае, не оплачивая целый контейнер. Низкая стоимость, отсутствие ограничений по объему и разнообразие складских услуг делают такой способ доставки привлекательным для частных покупателей и представителей малого бизнеса. Сотрудничество с надежным логистическим оператором, таким как Meest China, обеспечивает быструю и безопасную доставку товаров из Китая.