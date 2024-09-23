Лубінінець розповів, де та хто у військовозобов’язаних українців може перевіряти військово-облікові документи

В Україні визначено перелік осіб, які уповноважені перевіряти військово-облікові документи у військовозобов'язаних.

Роз'яснення щодо цього опублікував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінінець.

При цьому омбудсман зазначив, що зважаючи на можливі зміни у законодавстві, для прийняття рішень потрбно звертатися до актуальної редакції нормативно-правових актів.

За інформацією Лубінця, перевірка військово-облікових документів у чоловіків віком від 18 до 60 років може здійснюватися:

у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон - представниками органів охорони державного кордону або структурних підрозділів Держприкордонслужби;

за місцем проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадянських місцях та спорудах, місцях масового скупчення людей та на блокпостах - уповноваженими представниками ТЦК та СП або поліцейськими.

Під час перевірки документів представник ТЦК, поліцейський або інша уповноважена особа повинні назвати свої ПІБ, посаду та пред'явити службове посвідчення, уповноваженої вручати повістку разом із документом, що посвідчує особу.

Уповноважений представник запитує у громадянина військово-обліковий документ разом із документом, що засвідчує особу. Процес пред'явлення та перевірки документів здійснюється із застосуванням фото- та відеофіксації.

Під час звірки даних перевіряється належність громадянина до військового обов'язку, звіряються персональні дані, дані військово-облікового документа з даними у реєстрі "Оберіг". Якщо громадянин порушує правила військового обліку, старший групи оповіщення пропонує особі прослідувати до ТЦК для взяття на військовий облік, проходження медогляду, уточнення персональних даних та даних військово-облікового документа. Із зазначеною метою громадянину оформлюють та вручають повістку.

У разі відмови громадянина від отримання повістки, уповноважений представник складає акт відмови, який підписується як мінімум двома членами групи оповіщення. Акт зачитують громадянину та подають керівнику ТЦК. У разі відмови прослідувати до ТЦК, поліцейський із групи оповіщення проводить адміністративне затримання та доставляє громадянина до найближчого ТЦК (на підставі статей 261 та 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Використання технічних пристроїв та засобів фото- та відеофіксації визначається Міноборони для представників ТЦК та МВС для поліцейських. Військово-обліковий документ, виданий до 18 травня 2024 року, є чинним і не потребує обов'язкової заміни у разі затвердження нової форми військово-облікового документа.

Чоловіки у віці 18-60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу представників ТЦК або поліцейського, а також представника Держприкордонслужби у прикордонній смузі, прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.