Нардеп: Після набрання чинності закону про заборону російської церкви УПЦ об’єднання з ПЦУ не є обов’язковим

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв вважає, що після набрання чинності закону про заборону російської церкви Українській православній церкві об’єднання з ПЦУ не є обов’язковим, головне – розірвати зв’язки з державою-агресором.

Про це повідомляє прес-служба парламенту з посиланням на Потураєва, передають Українські Новини.

"Вони просто не зможуть прикриватися «авторитетом» москви, кремля, але прекрасно можна існувати і без цього. Переконаний, що не менше двох третин в УПЦ – це люди конструктивні, які не хочуть мати зв’язків з москвою. Можливо, не всі з них готові об’єднуватися з ПЦУ, але цього й не треба. Ті, хто хочуть перейти в ПЦУ, вже переходять. Ці процеси не зупинялися, а з новим законом все певною мірою спроститься. Віряни матимуть більше прав щодо визначення, до якої церкви вони хочуть належати, однак це справи церковні, які швидко не вирішуються. Але цей закон не про церкву, цей закон про зв’язки з ворогом, а ми, як держава, в церковні справи ніколи не втручалися", - зазначив депутат.

За його словами, У Державної служби України з етнополітики та свободи совісті є три місяці з моменту підписання закону про заборону російської церкви на розробку нормативно-правових актів.

"Днями відбулися комітетські слухання з цього приводу. Ми детально обговорювали, що відбувається з підготовкою до практичної реалізації відповідного закону. Побачили, що все буде виконано в зазначені терміни. Тож за три місяці матимемо затверджену Кабміном дієву нормативно-правову базу", – розповів він.

Потураєв наголосив, що після розробки нормативно-правових актів почнуть з’являтися розслідування та перші приписи.

"Щодо звернення до суду, то має пройти 9 місяців з моменту підписання, це більше ніж достатньо для того, щоб УПЦ визначилася, яким шляхом вона далі піде", – переконаний нардеп.