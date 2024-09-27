Мінфін Канади: Глобальний план фінансування України з використанням російських активів рухається вперед

Міністр фінансів Канади Христя Фріланд висловила переконання, що глобальний план фінансування військових зусиль України з використанням російських активів рухається вперед.

Про це пише POLITICO.

«Я дуже впевнена, що Україна почне отримувати гроші найближчими місяцями. На даний момент ми говоримо про технічні моменти», — сказала Фріланд в інтерв’ю подкасту «Power Play» на POLITICO.

У виданні нагадують, що після вторгнення рф в Україну країни в усьому світі під санкціями заморозили російські суверенні активи на суму близько 280 мільярдів доларів. Країни G7, включаючи Канаду, США та Японію, цього літа нарешті узгодили план використання прибутків від цих заморожених активів для надання Україні 50 мільярдів доларів для фінансування її військових дій.