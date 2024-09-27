Понад чверть технічних засобів митного контролю, які використовує Держмитниця, підлягають списанню, - результати аудиту

Більш ніж половина технічних засобів митного контролю, які використовує Держмитниця, вичерпали свій експлуатаційний ресурс, а понад чверть – підлягають списанню. Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати із посиланням на результати аудиту митних органів технічними засобами митного контролю.
Відповідно до висновків аудиту норми оснащення підрозділів митних органів технічними засобами митного контролю не переглядалися понад 13 років і значною мірою втратили актуальність.
План заходів щодо облаштування пріоритетних пунктів пропуску на 2021-2023 роки, затверджений урядом, не був профінансований у достатньому обсязі (виконано 3 зі 110 запланованих заходів).
Також тільки 11% вантажних пунктів пропуску морського сполучення забезпечені системами сканування, а вантажні пункти пропуску залізничного сполучення взагалі не мають таких систем.
Водночас через неприйняття посадовими особами Держмитниці своєчасних та ефективних управлінських рішень не введено в експлуатацію п'ять вагових комплексів, а сім вантажних систем п'ять років поспіль використовувалися у тестовому режимі, зазначають у Рахунковій палаті.
Навіть укомплектовані сучасним обладнанням пости не мають достатньо кваліфікованого персоналу, який уміє користуватися ним. Як наслідок, лише 6,2% загальної ваги імпортованих товарів і 3,7% ваги товарів на експорт у 2022-23 роках були ввезені (вивезені) через пункти пропуску, обладнані системами сканування.
Аудитори зазначають, що системні недоліки у діяльності Держмитниці значною мірою зумовлені неналежним внутрішнім контролем.
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