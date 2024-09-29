Голова Херсонської ОВА показав одну з «підземних» шкіл області

Начальник Херсонської ОВА показав одну з «підземних» шкіл на Херсонщині.
Відповідне відео у Фейсбуці оприлюднив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Укрінформ.
«Просторі класи, нові матеріали для навчання, а головне - живе спілкування. Тепер все це мають школярі Херсонщини, які з першого вересня повернулись за парти. Побував в одній з «підземних» шкіл області. Що й сказати - це не просто безпечний простір, а й яскравий та сучасний», - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, з реалізацією проєкту допомогли донори. Зокрема, Фонд Федора Шпига виділив кошти на ремонт, а USAID допоміг облаштувати класи, вентиляцію та опалення. Частину коштів на відновлення спрямували з місцевого бюджету. Як наголошується, це дуже важливо, адже діти повинні навчатися в комфортних та безпечних умовах.
Прокудін розповів, що у листопаді мають відкрити ще два класи. А повністю завершити ремонтні роботи планують навесні.
За словами начальника ОВА, навчатись у закладі бажають діти із сусідніх сіл. Тож за сприяння Херсонської облдержадміністрації виділені кошти на ремонт та придбання автобусів, щоб учні мали можливість безперешкодно дістатись до школи.
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