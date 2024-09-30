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Укрзалізниця: Обсяг постачання українського зерна до Польщі зростає

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У вересні середньодобовий обсяг передачі вагонів із зерном до Польщі та Румунії перевищує 50 одиниць.

Про це стало відомо під час онлайн-наради між представниками "Укрзалізниці" та учасниками аграрного ринку, повідомляє Rail.insider.

Згідно з повідомленням, до Польщі через прикордонні переходи щодня відправляється в середньому 53,4 вагона із зерном, що на 3,1 одиниці більше, ніж у серпні. Натомість до Румунії середньодобовий обсяг становить 50,9 вагона, але це на 2,1 одиниці менше порівняно з попереднім місяцем.

Щодо передачі зерна через українсько-угорські переходи, показник зменшився на 0,1 вагона і становить 28,4 одиниці на добу. У напрямку Словаччини спостерігається зростання – щодня передається 27,7 вагона, що на 1,8 більше, ніж у серпні.

Загальний середньодобовий обсяг передачі зернових вантажів і шротів у вересні становить 196 вагонів на добу, що на 10 одиниць менше порівняно з попередніми місяцями.

Також додамо, що у вересні спостерігалося зниження середньодобових обсягів перевезення зернових залізницею через прикордонні переходи з Угорщиною. В Угорщину надходило в середньому 25,3 вагона на добу, що на 3,2 вагона менше, ніж у серпні.

Укрзалізниця
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