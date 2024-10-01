АрміяInform: У вересні в середньому росіяни запускали по 44 "шахеди" щодня

Протягом вересня, російські війська випустили по Україні 1339 ударних БПЛА типу "шахед", з яких було збито щонайменше 1107. Про це пише АрміяInform з посиланням на звіти Повітряних сил ЗСУ, передає УНН.

Згідно зі статистикою, цей вересень став першим місяцем, коли росіяни щодня атакували Україну "шахедами".

Загалом ЗСУ збили 1107 російських дронів, ще частину вдалось придавати засобами РЕБ.

"У середньому росіяни запускали по 44 "шахеди" щодня. Найбільше ударних БПЛА окупанти запустили 14 вересня — 72. У вересні не було жодного дня без пусків "шахедів", - підсумовує АрміяInform.