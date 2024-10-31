США ввели санкції проти 275 осіб та організацій, які допомагають росії у постачанні технологій та обладнання

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти 275 осіб та організацій, які допомагають росії у постачанні передових технологій та обладнання. До оновленого переліку потрапили також 20 росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінфін США.

Як зазначили у Мінфіні, сьогоднішні дії спрямовані як проти окремих суб'єктів, так і проти розгалужених мереж ухилення від санкцій у 17 юрисдикціях, включаючи Індію, Китайську Народну Республіку, Швейцарію, Таїланд і Туреччину.

Під американські санкції потрапили заступники міноборони рф ганна цівільова, павло фрадков, олександр фомін, віктор горемикін і андрій булига.

Також обмеження запроваджують проти голови АТ "трансмашхолдинг" кирила липи, "дочки" росатома АТ "росатом інфраструктурні рішення", НВП "звезда", АТ "ангстрем", виробника шин "кордіант".

Міністерство торгівлі США додало до списку обмежень близько 40 іноземних компаній та розширило контроль над майже 50 іншими організаціями, щоби обмежити нелегальні потоки чутливих товарів до росії.