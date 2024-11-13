Bloomberg: російський морський експорт нафти відновився

російський морський експорт нафти відновився останнього тижня, а стрибок обсягів вантажів із Арктичного регіону допоміг стабілізувати середній показник за чотири тижні, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

За даними відстеження суден та звітами портових агентів, за тиждень по 10 листопада загалом 31 танкер завантажив 23,96 млн барелів російської сирої нафти. Обсяг зріс із переглянутих 22,13 млн барелів на 30 суднах за попередній тиждень.

Поставки за тиждень зросли приблизно на 260 000 барелів на день у період до 10 листопада, на тлі того, як відновлення постачання з арктичного порту мурманськ більш ніж компенсувало падіння поставок з основного тихоокеанського терміналу росії в козьміно, пише видання. Поставки з чорноморського порту новоросійськ, як вказано, також відновилися з рівня попереднього тижня, на який вплинуло обслуговування. Експорт за чотири тижні трохи зріс.

Доходи кремля від нафти, як вказано, зросли разом зі збільшенням середніх цін за тиждень на основні поставки нафти росії, що посилило ефект від вищого обсягу експорту. Разом вони збільшили валову вартість московського експорту приблизно на 160 мільйонів доларів до 1,56 мільярда доларів за тиждень до 10 листопада, пише видання.

Очікувалося збільшення поставок в Арктиці, чотири танкери перебували в Мурманській затоці або дуже близько до неї на початку минулого тижня. Навантаження там, мабуть, знову скоротяться, один танкер уже покинув порт, а ще два, як очікується, прибудуть, але ближче до кінця тижня, пише видання.

Первинна переробка нафти у росії зросла у перший тиждень листопада, оскільки сезонне обслуговування пройшло свій пік. Це, ймовірно, скоротить обсяг сирої нафти, доступної для експорту, хоча ефект може бути компенсований ударом безпілотника по Саратовському НПЗ "роснефти", зазначає видання.

За даними людей, знайомих з даними російського міністерства енергетики, росія збільшила видобуток нафти майже відповідно до цільового показника видобутку у межах ОПЕК+ у жовтні, включаючи помірне компенсаційне скорочення, щоб компенсувати попереднє перевиробництво. Це відбулося після того, як група виробників нафти, яку росія очолює разом із Саудівською Аравією, вдруге відклала план щодо початку відновлення частини поставок, які вона скоротила в останні роки. москві доведеться почекати принаймні до початку наступного року, щоб досягти планового зростання виробництва, хоча це може бути знову відкладено, вказує видання.