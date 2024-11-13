Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Bloomberg: російський морський експорт нафти відновився

95

російський морський експорт нафти відновився останнього тижня, а стрибок обсягів вантажів із Арктичного регіону допоміг стабілізувати середній показник за чотири тижні, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

За даними відстеження суден та звітами портових агентів, за тиждень по 10 листопада загалом 31 танкер завантажив 23,96 млн барелів російської сирої нафти. Обсяг зріс із переглянутих 22,13 млн барелів на 30 суднах за попередній тиждень.

Поставки за тиждень зросли приблизно на 260 000 барелів на день у період до 10 листопада, на тлі того, як відновлення постачання з арктичного порту мурманськ більш ніж компенсувало падіння поставок з основного тихоокеанського терміналу росії в козьміно, пише видання. Поставки з чорноморського порту новоросійськ, як вказано, також відновилися з рівня попереднього тижня, на який вплинуло обслуговування. Експорт за чотири тижні трохи зріс.

Доходи кремля від нафти, як вказано, зросли разом зі збільшенням середніх цін за тиждень на основні поставки нафти росії, що посилило ефект від вищого обсягу експорту. Разом вони збільшили валову вартість московського експорту приблизно на 160 мільйонів доларів до 1,56 мільярда доларів за тиждень до 10 листопада, пише видання.

Очікувалося збільшення поставок в Арктиці, чотири танкери перебували в Мурманській затоці або дуже близько до неї на початку минулого тижня. Навантаження там, мабуть, знову скоротяться, один танкер уже покинув порт, а ще два, як очікується, прибудуть, але ближче до кінця тижня, пише видання.

Первинна переробка нафти у росії зросла у перший тиждень листопада, оскільки сезонне обслуговування пройшло свій пік. Це, ймовірно, скоротить обсяг сирої нафти, доступної для експорту, хоча ефект може бути компенсований ударом безпілотника по Саратовському НПЗ "роснефти", зазначає видання.

За даними людей, знайомих з даними російського міністерства енергетики, росія збільшила видобуток нафти майже відповідно до цільового показника видобутку у межах ОПЕК+ у жовтні, включаючи помірне компенсаційне скорочення, щоб компенсувати попереднє перевиробництво. Це відбулося після того, як група виробників нафти, яку росія очолює разом із Саудівською Аравією, вдруге відклала план щодо початку відновлення частини поставок, які вона скоротила в останні роки. москві доведеться почекати принаймні до початку наступного року, щоб досягти планового зростання виробництва, хоча це може бути знову відкладено, вказує видання.

Bloomberg, нафта
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 13 ноября 2024
Вторник, 12 ноября 2024
Понедельник, 11 ноября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023