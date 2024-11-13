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Експерт: Інфляція в Україні випереджає найпесимістичніші прогнози

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В річному вимірі зростання інфляції склало 9,7% - майже три чверті загального місячного зростання цін у жовтні забезпечили продукти харчування. Водночас в наступні місяці очікується значне сповільнення зростання цін на цю категорію товару.

Про це заявив керівник департаменту макроекономічних досліджень ICU Віталій Ваврищук.

Він нагадав, що споживчі ціни виросли в жовтні на 1,8% місяць до місяця, а ціни на продукти харчування піднялися на 3,3% за місяць та на 10,9% за рік.

За оцінками фінансової групи ICU, інфляція в Україні випереджає найпесимістичніші прогнози. Ваврищук пояснив, чому ціни в кінці року так різко пішли вгору та чого чекати наступного року.

За винятком цін на продукти харчування та тарифів на комунальні послуги, які значно прискорилися з червня, темпи зростання цін на інші складові споживчого кошика вже кілька місяців залишаються практично сталими, і зараз немає ознак того, що вони виходять з-під контролю.

Серед позитивних новин Ваврищук відзначає подальше сповільнення цін на транспортні послуги (до 5,7% рік до року порівняно з 6,7% у вересні) завдяки сприятливим тенденціям на світові ціни на нафту. Ціни на одяг та взуття залишаються приблизно на 5% нижчими за торішні, що свідчить про низький попит на цю складову споживчого кошика.

За оцінками експертів ключовим чинником різкого прискорення інфляції в останні місяці залишається низький цьогорічний урожай через несприятливі погодні умови.

Послаблення курсу гривні протягом минулого року та дефіцит на ринку праці також зробили свій внесок у зростання цін, проте їхня роль значно менша, ніж роль чинника низького врожаю.

Очікується, що вже в наступні місяці зростання цін на продукти харчування значно сповільниться. Водночас існує ймовірність, що з другого кварталу 2025 року спостерігатиметься різке сповільнення інфляції.

Додамо, що за прогнозом НБУ, споживча інфляція сягне 9,7% на кінець 2024 року, а на початку 2025 року тимчасово перетне позначку 10%. У Нацбанку очікують, що вже навесні 2025 року інфляція почне знижуватися.

Також очікується, що у 2026 році інфляція надалі знижуватиметься й досягне цілі 5% на тлі поліпшення ситуації в енергосекторі та збільшення врожаїв.

Зауважимо, попри російську агресію, яка триває вже третій рік, українська економіка у 2024 році продовжить відновлюватися після масштабного падіння і, ймовірно, зросте приблизно на 4,6%, прогнозують в Мінекономіки.

Ваврищук
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