Нардеп: Європа має взяти більше відповідальності за свою безпеку та запросити Україну до НАТО

Обраний президент США Дональд Трамп не зупинить допомогу Україні, але Європа має припинити боятись "ескалації", взяти більше відповідальності за свою безпеку та запросити Україну до Північноатлантичного Альянсу.

Таку думку висловив під час виступу на панелі "Уроки російсько-української війни для НАТО, ЄС та Східної Європи. Бачення майбутнього. Сценарії" в рамках Форуму "Via Carpatia" народний депутат України та співголова групи ВРУ з міжпарламентських звʼязків з Республікою Польща Микола Княжицький.

За його словами, Сполучені Штати зараз переживають глибоку кризу лідерства, яка стосується всіх аспектів - геополітичного, військового, економічного, цивілізаційного та ціннісного.

"Америка засумнівалася у своїх базових цінностях: існувати як демократична республіка, поважати верховенство права, очолювати євроатлантичну спільноту і підтримувати світовий порядок, що спирається на міжнародне право", - зазначив Микола Княжицький.

Він також підкреслив, що Європі слід готуватися до потенційних змін у міжнародній політиці США і посилювати власні оборонні спроможності. На його думку, Європа має взяти більше відповідальності за свою безпеку, вкладати більше коштів та думати стратегічно.

"Це означає припинити боятися "ескалації" у війні з Росією, запросити Україну до НАТО та інтенсивно готувати наше членство в ЄС", - додав депутат, наголошуючи на необхідності зміцнення європейської солідарності.

Княжицький також вважає, що західна підтримка України має залишитися незмінною, бо будь-яка спроба "здати Україну" створить небезпечний прецедент для всієї Центрально-Східної Європи.

На думку народного депутата, Європа вже значно краще розуміє нову геополітичну реальність та виклики, які постали перед нею через російсько-українську війну. Однак, за словами Княжицького, цього розуміння недостатньо - потрібні рішучі дії, щоб забезпечити стабільність і безпеку на континенті.