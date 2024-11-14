Стало відомо, хто та скільки повинен сплачувати акцизний податок

У цьому році набув чинності закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку. З 1 вересня почали застосовуватися нові ставки акцизного податку на певні види продукції.

Яка ставка акцизного податку в Україні у 2024 році, хто її повинен сплачувати та який її розмір — читайте на Фактах ICTV.

Акцизний податок (акцизний збір) — це непрямий податок, який стягується з певних товарів (продукції), визнаних законодавством України підакцизними, та включається до їхньої ціни.

Оподаткуванню акцизом підлягають товари, які перераховані в Податковому кодексі України (ст. 215, п. 1).

тютюн, тютюнові вироби й замінники тютюну;

тютюнова сировина, тютюнові відходи;

рідини, що використовуються в електронних сигаретах;

пальне, а також продукція, що застосовується як пальне для заправки транспортних засобів, обладнання чи пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння з запалюванням від стиснення, двигунами з іскровим запалюванням або з кривошипно-шатунним механізмом;

мотоцикли, легкові автомобілі та кузови до них, причепи та напівпричепи, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, а також транспортні засоби для перевезення вантажів;

електрична енергія.

Згідно з відповідними законодавчими актами, платниками акцизного збору є суб’єкти підприємницької діяльності, що займаються виробництвом підакцизних товарів на митній території України, зокрема виготовленням з давальницької сировини.

Це стосується товарів, на які встановлені ставки акцизного збору у вигляді фіксованих сум, а також продукції, для якої ставки визначені у відсотках від обороту, і яка виготовляється за дорученням замовників, котрі сплачують акцизний податок виробнику.

До платників також належать суб’єкти підприємницької діяльності, інші юридичні особи, їх філії та відділення, які імпортують підакцизні товари на митну територію України, а також фізичні особи, що ввозять або отримують такі товари у кількостях, що перевищують норми безмитного ввезення, визначені митним законодавством.

Окрім того, до платників акцизу належать нерезиденти, які здійснюють виробництво підакцизної продукції на митній території України або через постійні представництва, або через осіб, прирівняних до таких згідно із законодавством.

Суб’єкти підприємницької діяльності, які займаються виробництвом етилового спирту (зокрема коньячного, плодових видів, а також ректифікованого виноградного та плодового), алкогольних напоїв і тютюнових виробів, зобов’язані зареєструватися як платники акцизного збору в державній податковій інспекції за місцем їхнього розташування, подаючи копію ліцензії протягом п’яти днів після її отримання.

Ставки податку також встановлюються ст. 215 ПКУ і є єдиними на всій території України.

1 вересня 2024 року був ухвалений закон № 3878-ІХ Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку, який вносить деякі зміни до Податкового кодексу, зокрема:

Підвищення акцизу на пальне:

Ставки акцизного податку на пальне було підвищено, зміни почнуть діяти з 01 січня 2028 року.

З 1 вересня 2024 року до 31 грудня 2027 року включно відбуватиметься поетапне підвищення ставок. Щорічне збільшення ставок акцизного податку на пальне відбуватиметься згідно з графіком, зазначеним у перехідних положеннях ПКУ.

У період з 1 вересня 2024 року до 31 грудня 2024 року включно встановлено такі ставки акцизного податку:

на бензини – €242,6 за 1000 л;

на скраплений газ – €148 за 1000 л;

на газойлі (дизельне пальне) – €177,6 за 1000 л;

на моторне альтернативне паливо – €184,08 за 1000 л.

З 1 січня 2028 року ставки акцизного податку на основні види пального будуть такими:

на бензини – €359 за 1000 л;

на скраплений газ – €250 за 1000 л;

на газойлі (дизельне пальне) – €330 за 1000 л;

на моторне альтернативне паливо – €272,4 за 1000 л.

Закон № 3878-ІХ вводить нову категорію підакцизних товарів у межах алкогольних напоїв. До цієї категорії належать проміжні продукти, зокрема вина та інші зброджені напої (зокрема суміші), у яких вміст етилового спирту понад 1,2% об’ємних одиниць, але не перевищує 22% об’ємних одиниць.

З 1 грудня 2024 року ставка акцизного податку для таких продуктів встановлена в розмірі 12,23 грн (раніше була 8,42 грн за 1 л).

Датою податкових зобов’язань щодо підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, вважається дата їхньої реалізації особою, яка їх виробляє. Вона не залежить від цілей і напрямів їхнього подальшого використання, крім випадків, зазначених у статтях 225 та 229 цього ПКУ.

У 2024 році не застосовуються акцизи для таких господарських операцій:

гуртове постачання електроенергії;

імпорт і реалізація легкових автомобілів для людей з інвалідністю, якщо вони сплачуються коштом місцевого чи державного бюджетів;

імпорт і реалізація спецавтомобілів, наприклад, снігоочисні автомобілі, карети швидкої допомоги тощо, які сплачувалися коштом державного чи місцевого бюджету;

ввезення та реалізація кузовів для виготовлення легкових автомобілів;

передача електроенергії в межах одного підприємства для власного споживання;

безоплатна передача конфіскованих підакцизних товарів Збройним силам України та іншим військовим формуванням;

безоплатна передача конфіскованих або визнаних безхазяйними ТС, у користування ЗСУ та іншим військовим формуванням;

реалізація скрапленого газу для населення на аукціонах;

реалізація алкоголю та тютюнових виробів в магазинах безмитної торгівлі;

роздрібна торгівля тютюном, тютюновими виробами, замінниками тютюну, а також рідинами для електронних сигарет.

Повний перелік випадків, які звільнені від акцизу у 2024 році, можна знайти у Податковому кодексі України (п. 213).