ЄС готує нові санкції проти тіньового флоту рф

Європейський Союз працює над новим пакетом санкцій, націлених на тіньовий флот танкерів, які росія використовує для доставки своєї нафти на ринок, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
"Пакет, який блок має намір схвалити до кінця року, як очікується, також включатиме штрафи проти осіб, залучених у торгівлю. Держави-члени все ще ведуть переговори про деталі санкцій, які мають бути одноголосно схвалені 27 державами-членами", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що останніми місяцями ЄС ставало дедалі важче домагатися схвалення пакетів заходів, оскільки Угорщина часто використовувала право вето під час переговорів.
ЄС також працює над більшим пакетом санкцій, який він сподівається ухвалити на початку 2025 року, коли головування в блоці перейде від Угорщини до Польщі. Він може включати подальші торговельні обмеження, а також додаткові мита на російську сільськогосподарську продукцію.
Цей пакет може бути представлений уже в січні з метою його ухвалення до символічної дати 24 лютого, яка ознаменує третю річницю повномасштабного вторгнення росії.
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