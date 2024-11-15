Президент Чехії виступає за введення більш суттєвих обмежень на деякі види зброї

Президент Чехії Петер Павел виступає за введення більш суттєвих обмежень на деякі види зброї. Про це повідомив журналістам міністр внутрішніх справ Віт Ракушан після сьогоднішньої зустрічі у Празькому Граді із главою республіки, передає УНН із посиланням на Радіо Прага.
"Пана президента цікавило, наскільки далеко ми просунулися в обговоренні Закону про зброю", – повідомив глава МВС, уточнивши, що канцелярія президента внесе пропозицію щодо заборони застосування глушників для короткоствольної зброї.
"Ми виступаємо за те, щоб цей пристрій широко не використовувався. Як людина, яка знається на зброї, президент навів багато прикладів і пояснень, чому цього не слід робити. Він навіть відповів на деякі аргументи, які пролунали у Палаті депутатів. Ймовірно, президент пішов би ще далі щодо обмеження окремих видів зброї", – уточнив міністр.
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