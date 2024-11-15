Українцям нагадали, як складати теоретичний іспит з водіння без навчання в автошколі

Українці можуть складати теоретичний іспит з водіння без навчання в автошколі.
Як правильно здати на права без автошколи у 2024 році, куди звертатися та що для цього потрібно — читайте в матеріалі Фактів ICTV.
22 листопада 2023 року набула чинності урядова постанова, згідно з якою українці можуть складати теоретичний іспит для отримання водійського посвідчення без навчання в автошколі.
Тепер майбутні водії мають право вибору:
Водії, які самостійно проходять підготовку, допускаються до здавання іспитів на рівних правах зі студентами автошкіл.
Щоб скласти теоретичний іспит, необхідно:
При складанні теоретичного іспиту допускається дві помилки. Якщо помилок буде більше, ніж дві, наступна спроба можлива не раніше ніж за 10 днів.
Після успішного складання теоретичного іспиту необхідно звернутися до акредитованого навчального закладу та розпочати практичне навчання.
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