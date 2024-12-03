Як захистити український ринок металу? – експерт.

Війна створила багато додаткових викликів для української металургії. Крім руйнувань, спричинених російською агресією, українські виробники стикаються з потужною конкуренцією імпорту з Туреччини, Китаю, Індії. У 2023 році частка іноземних виробників на внутрішньому ринку металопродукції України сягнула близько 30%. Про те, як цьому протидіяти у своїй колонці розповів генеральний директор компанії VARTIS Роман Анзін.
На думку експерта, щоб виграти конкуренцію українського виробника на внутрішньому ринку потрібні три кроки.
Перший — підтримка національних операторів ринку металопрокату, зокрема через стимулювання внутрішнього попиту та локалізацію державних закупівель.
Другий — розвиток внутрішнього ринку через масштабні інфраструктурні проекти з відбудови країни після війни, що може стати потужним драйвером попиту на металопродукцію.
Третій крок — українські виробники і національні мережі металоцентрів мають бути готові задовольнити попит у якісній продукції широкого асортименту та її наявності у всіх регіонах України. Інвестиції у виробництво мають забезпечити ринку нові типи металу і широку номенклатуру більш якісної продукції.
Якщо Україна зосередиться на тому, щоб задовольнити внутрішній попит, це створить потенціал для відновлення і експортних можливостей, резюмує Анзін.
Роман Анзін — генеральний директор компанії VARTIS, понад 10 років досвіду корпоративного управління. VARTIS — український оператор ринку металопрокату, провідний український металотрейдер.
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