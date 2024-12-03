Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Як захистити український ринок металу? – експерт.

137

Війна створила багато додаткових викликів для української металургії. Крім руйнувань, спричинених російською агресією, українські виробники стикаються з потужною конкуренцією імпорту з Туреччини, Китаю, Індії. У 2023 році частка іноземних виробників на внутрішньому ринку металопродукції України сягнула близько 30%. Про те, як цьому протидіяти у своїй колонці розповів генеральний директор компанії VARTIS Роман Анзін.

На думку експерта, щоб виграти конкуренцію українського виробника на внутрішньому ринку потрібні три кроки.

Перший — підтримка національних операторів ринку металопрокату, зокрема через стимулювання внутрішнього попиту та локалізацію державних закупівель.

Другий — розвиток внутрішнього ринку через масштабні інфраструктурні проекти з відбудови країни після війни, що може стати потужним драйвером попиту на металопродукцію.

Третій крок — українські виробники і національні мережі металоцентрів мають бути готові задовольнити попит у якісній продукції широкого асортименту та її наявності у всіх регіонах України. Інвестиції у виробництво мають забезпечити ринку нові типи металу і широку номенклатуру більш якісної продукції.

Якщо Україна зосередиться на тому, щоб задовольнити внутрішній попит, це створить потенціал для відновлення і експортних можливостей, резюмує Анзін.

Роман Анзін — генеральний директор компанії VARTIS, понад 10 років досвіду корпоративного управління. VARTIS — український оператор ринку металопрокату, провідний український металотрейдер.

Роман Анзін, VARTIS, Вартіс
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 3 декабря 2024
Понедельник, 2 декабря 2024
Воскресенье, 1 декабря 2024
Суббота, 30 ноября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023