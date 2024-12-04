Le Monde: Низка країн все ще виступає проти запрошення України до НАТО

Серед членів НАТО немає консенсусу щодо питання запрошення України до Альянсу. Низка країн все ще виступає проти такого рішення.

Про це повідомляє Le Monde.

Так, за даними журналістів, противниками запрошення України є як мінімум три країни – США, Німеччина та Угорщина. При цьому Франція та Велика Британія наполягають на тому, щоб запросити Київ в НАТО.

Зазначається, що хоч президент Володимир Зеленський і просить союзників прийняти Україну в НАТО, європейські лідери намагаються знайти інше рішення, оскільки варіант із запрошенням викликає занепокоєння у деяких країн.

Видання також вказує на те, що й у позиції США немає чіткості. Так, чинний президент Джо Байден не має наміру приймати настільки важливе рішення наприкінці свого терміну, а його наступник, республіканець Дональд Трамп, ніколи не підтримував цю ідею.