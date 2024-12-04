Українські сировари намагаються і далі піднімати ціни на свою продукцію, - ЗМІ

Через зростання вартості сирого молока українські сировари намагаються і далі піднімати ціни на свою продукцію. Провідні виробники планують з 1 грудня збільшити ціну на свої сири відразу на 10%.

Пр це повідомляє Інфагро.

На думку аналітиків, мало хто з виробників сирів зможе добитися реального збільшення ціни.

"Великі торговельні мережі зайняли жорстку позицію і дуже неохоче йдуть на поступки постачальникам. Тому сирзаводам доведеться ще певний час акумулювати збитки, адже сировина вже подорожчала більш ніж на 40%", - зауважують експерти.

Вони прогнозують, що українці для святкового столу навряд чи зможуть придбати нормальний сир дешевше ніж по 400 грн/кг.

"Але свято є свято, сир однаково будуть купувати, просто "шматки сиру" в корзинах споживачів будуть дрібнішими", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що імпортні європейські сири вже набагато дешевші за вітчизняні, тому можна очікувати, що добру частину ринку в українських сироварів перед святами заберуть постачальники імпортної продукції.

"Різниця в ціні з українським "голландським" сиром настільки вражаюча, що мережі не можуть цим не скористатися і завезуть більше імпортного товару", - констатують аналітики.

Зростання закупівельних цін на молоко-сировину, виробничих витрат на молокопереробних підприємствах сприяє росту цін на молочні продукти на полицях супермаркетів та скорочення їх споживання на внутрішньому ринку,повідомляє аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.

Так, сир "Український" жирністю 50% в середньому коштує 513,52 грн. за кг. Порівняно з попереднім місяцем товар подорожчав на 17,33 грн. (+3%) і виріс в ціні на 88,07 грн. (+17%) відносно минулорічного періоду. Найнижча ціна на сир "Український твердий ваговий" – 239,90 грн. за кг, а найвища на сир бренду Organic Milk – 790,00 грн. за кг.

Сир "Голландський" жирністю 45% в середньому коштує 499,39 грн. за кг. Порівняно з попереднім місяцем товар подорожчав на 7,30 грн. (+1%), але відносно минулого року сир подорожчав на 77,73 грн. (+16%). Найнижча ціна на "Голландський" сир бренду "Кременецькі молочні вироби" – 289,00 грн. за кг, а найвища у компанії "Звенигора" – 701,30 грн. за кг.

Середня ціна на сир "Маасдам" жирністю 45% вітчизняного виробництва становила 564,12 грн. за кг, що на 1,39 грн. (-0,2%) менше ніж місяць тому. Сир коштує на 25,58 грн. (+5%) більше ніж торік. Серед вітчизняної продукції найдешевше коштує сир лейблу Auchan – 299,80 грн. за кг. Найдорожчий "Маасдам" продається під лейблом Metro Chef і коштує 972,67 грн. за кг. Імпортний "Маасдам" в середньому коштує 672,54 грн. за кг в, що на 19% дорожче ніж вітчизняний сир.

Сир "Гауда" жирністю 45% від українських компаній в середньому коштує 523,34 грн. за кг, що на 28,35 грн. (+5%) більше порівняно до попереднього місяця, але на 97,83 грн. (+19%) дорожче ніж торік. Серед вітчизняної продукції найдешевше коштує сир "Гауда Європейська" виробництва "Комо" – 425,40 грн. за кг. Найдорожча "Гауда" виробництва "Пирятин" і коштує 619,93 грн. за кг. Імпортний сир "Гауда" в середньому коштує в Україні 519,37 грн. за кг, що на 1% дорожче продукції українських сироварів.

"Моцарелла" жирністю 45% українського виробництва в середньому коштує 526,78 грн. за кг. Сир подорожчав на 25,82 грн. (+5%) порівняно з попереднім місяцем. За останній рік "Моцарелла" подорожчала на 205,68 грн. (+39%). Найдешевше коштує м’яка "Моцарелла" виробництва Lemberg Cheese – 353,70 грн. за кг. Найдорожчою є "Моцарелла" під лейблом Organic Milk, яка коштує 847,00 грн. за кг. Імпортна "Моцарелла" в середньому коштує 610,50 грн. за кг, що на 16% дорожче продукції вітчизняних сироварів.

"Через високі ціни українські споживачі з доходами нижче середнього почали відмовляти собі в молочних продуктах, а молокопереробні підприємства скорочують відвантаження готової продукції на внутрішній ринок. Скорочення попиту на молочну продукцію в Україні може посприяти певній стабілізації цін на молоко-сировину в другій половині грудня. В подальшому це може вплинути на ціни на полицях торговельних мереж в сторону певного зниження", - підкреслює Кухалейшвілі.