Bloomberg: Доходи кремля від продажу нафти вже другий місяць поспіль падають

Через зниження цін на російську нафту, доходи кремля вже другий місяць поспіль падають, пише Bloomberg.
Згідно з підрахунками Bloomberg на основі опублікованих даних міністерства фінансів рф, податки від продажу нафти, які є ключовим джерелом фінансування війни росії проти України, принесли бюджету минулого місяця 605,2 млрд рублів (5,8 млрд доларів), що приблизно на 21% менше, ніж рік тому.
Зниження відбулося після того, як ціни на нафту впали через побоювання щодо глобального надлишку пропозиції, попри геополітичну напруженість на Близькому Сході і листопадове рішення Організації країн-експортерів нафти та її союзників продовжувати утримувати частину обсягів на ринку.
Міністерство фінансів росії розрахувало рівень податку за місяць на основі ціни 64,72 долара за барель Urals – основної експортної суміші країни, що є суттєво меншим порівняно з $81,69 рік тому.
За підрахунками Bloomberg, загальні надходження росії від нафти і газу в листопаді, на які припадає майже 76% від загального обсягу виробництва нафтової промисловості, впали на 17% до 801,7 мільярда рублів.
Зниження доходів від продажу нафти може дещо обмежити можливості кремля фінансувати війну в Україні, оскільки ці витрати є найбільшою статтею видатків бюджету країни цього року.
росію влаштовують нинішні ціни на нафту, але падіння нижче 60 доларів за барель може "створити ускладнення для її економіки та фінансових ринків", — йдеться в звіті центробанку рф.
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