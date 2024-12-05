Reuters: Радники Трампа висувають різні плани щодо припинення війни в Україні

Радники Дональда Трампа публічно і приватно висувають різні плани щодо припинення війни в Україні.

Вони всі передбачають відмову від членства у НАТО, повідомляє Reuters.

"Пропозиції трьох ключових радників, включно з новим спецпредставником Трампа у відносинах із росією та Україною, відставним генерал-лейтенантом армії Кітом Келлогом, мають деякі загальні елементи, зокрема виключення членства України в НАТО з порядку денного. Радники Трампа спробують змусити москву і Київ розпочати переговори методом батога і пряника, включно з припиненням військової допомоги Києву, якщо він не погодиться на переговори, але збільшенням допомоги, якщо президент росії володимир путін відмовиться", - йдеться у повідомленні.

Чотири анонімні радники сказали, що Трампу ще не вдалося зібрати центральну робочу групу для розроблення мирного плану минулого тижня. Замість цього вони презентували свої ідеї один одному на публічних форумах. У деяких випадках про ідеї дізнавався Трамп. За словами радників, у кінцевому підсумку мирна угода, найімовірніше, залежатиме від прямої особистої взаємодії Трампа, путіна і президента Володимира Зеленського.

Один із колишніх співробітників національної безпеки Трампа, який брав участь у перехідному процесі повідомив про три основні пропозиції. Це план спецпредставника з питань України Кіта Келлога, пропозиція від обраного віцепрезидента Дж. Д. Венса і висунута колишнім виконувачем обов'язків начальника розвідки Трампа Річардом Гренеллом.

План Келлога був розроблений у співавторстві з колишнім чиновником Ради національної безпеки Фредом Флейцем і представлений Трампу на початку 2024 року. У ньому закликають заморозити нинішні лінії фронту. Трамп надасть більше зброї лише у тому разі, якщо той погодиться на мирні переговори. При цьому він попередить москву, що збільшить допомогу США Україні, якщо москва відмовиться від переговорів. Призупинять інтеграцію України до НАТО. Україні також запропонують гарантії безпеки США, які можуть включати збільшення постачань зброї після укладення угоди.

"Трамп казав, що змусить путіна піти на переговори, пригрозивши безпрецедентними постачаннями зброї в Україну, якщо той відмовиться", - розповів один із нових заступників радника Трампа з національної безпеки Себастьян Горка.

Венс виступав проти допомоги Україні. Він пропонував заснувати демілітаризовану зону на наявних лініях фронту. Вона має бути "сильно укріплена", щоб запобігти подальшим російським вторгненням.

Колишній посол у Німеччині Гренелл виступав за створення "автономних зон" на сході України, але не вдавався в подробиці. Він також припустив, що членство України в НАТО не в інтересах США.

Аналітики і колишні співробітники органів національної безпеки стверджують, що деякі елементи пропозицій, найімовірніше, зіштовхнуться зі спротивом із боку Зеленського, а також із боку європейських союзників і деяких американських законодавців.