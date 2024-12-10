Завдяки співпраці зі Швецією було проведено роботу із створення інтерактивного онлайн порталу оцифрованих графіті в Софії Київській

Написи на стінах Софії Київської оцифривізують задля збереження культурної, мистецької та історичної памʼятки України.

Про це йшлося на презентації проєкту "Цифрова документація написів Святої Софії", пише УНН.

На стінах Софіївського собору у Києві зберігається близько 7500 написів та фресок, які неабияк цінні для збереження нашої історії. З початком повномасштабного вторгнення питання збереження культурної спадщини постало гостро.

Тож завдяки співпраці України і Швеції було проведено масштабну роботу з документування та створення інтерактивного онлайн порталу оцифрованих графіті в Софії Київській для подальшого їх вивчення і популяризації.

Головною метою проєкту "Цифрова документація написів Святої Софії" є захистити інформацію, яка є загроженим дослідницьким матеріалом. Проєкт створюється за фінансової підтримки Шведської дослідницької радои FORMAS, Шведської королівської академії літератури, історії та старожитностей і Ради національної культурної спадщини Швеції.

Софія Київська налічує близько 3000 квадратних метрів стінних розписів та близько 8000 написів є ідентифікованими.

Під час розробки онлайн-порталу дослідники сфокусувалися на тих поверхнях, де ці написи зустрічаються найчастіше. Для оцифривізації написів використовували три види технологій.Зокрема, це лазерне сканування, за допомогою якого можна охопити весь інтерʼєр собору. Таким чином також можна локально зафіксувати кожну фреску та напис. Далі працювали над створення зображень за допомогою фотограмметричної техніки, щоб зробити 3D моделі та ортографічні (вимірювані) фото високої роздільної здатності.

Портал розроблено Гетеборзькою дослідницькою інфраструктурою у галузі цифрових гуманітарних наук. Основними розробниками стали Джонатан Вестін, Трістан Брідж і Маттео Томазіні за підтримки інших представників GRIDH.

Яким є цей онлайн-портал?

Головний інтерфейс онлайн-порталу, що створюється в рамках проєкту, містить три види зображень: перегляд плану, переглядповерхні та перегляд напису.

Користувачам пропонується інтерактивна мапа, на якій можна візуально фільтрувати дані для інших видів зображень. Переглядаючи якусь одну з поверхонь, перегляд написів звузиться до зареєстрованих у межах цієї поверхні написів.

Усі поверхні з даними розділені за кольорами: жовтий, помаранчевий та червоний. Колір залежить від кількості даних. Утім, протягом наступного року розробники додаватимуть дані для більшої кількості поверхонь.

Написи на платформі можна буде фільтрувати за допомогою кількох способів: за типом, мовою, системою письма, жанром, описом. Також, звузити пошук даних можна до певногоприміщення чи поверхні.

Таким чином, система зможе відображати, наприклад, всі написи церковнослов'янською мовою у певномуприміщенні чи написи з малюнками на певній поверхні. Що зручно, розглядати поверхні та вивчати дані з них можна натискаючи на саму поверхню або напис, яка зацікавить.

Кожен напис має власний унікальний URL, тому таку інформацію легко поширювати і давати посилання на неї. Для візуалізації високої якості розробники використали кілька бібліотек з відкритим кодом, і потім побудували уніфікований інтерфейс користувача, щоб зробити ці дані максимально простими у використанні.

Завдяки зображенням з високою роздільною здатністю можна наближати поверхню та помічати дрібні деталі.

До того ж перегляд усіх поверхонь та написів доповнюється топографічними візуалізаціями, для яких використані 3D дані, щоб підкреслити написи, а також побачити деталі, повʼязані з технікоюживопису. Для створення візуалізацій для проєктувикористовували Topography Visualisation Toolbox("Інструментарій для Топографія Візуалізації"), додаток, який розробив Ешелі Грін зі Шведського архіву камʼяного мистецтва і Гетеборзькою дослідницькою інфраструктурою у галузі цифрових гуманітарних наук.

В цілому онлайн-портал створений для використання у дослідженнях, а також для реєстрації даних.