Bloomberg: До 2030 року жінки контролюватимуть майже 40% інвестиційних активів

Вже до 2030 року жінки в США контролюватимуть 38% інвестиційних активів, що становитиме $34 трильйони.

Пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Жінки дедалі більше впливають на глобальне управління капіталом і благодійність, контролюючи значні суми грошей. Згідно з прогнозами McKinsey & Co., до 2030 року жінки в США володітимуть активами на суму 34 трильйони доларів, що становитиме близько 38% інвестиційних активів країни. Це майже вдвічі більше, ніж торішній показник, і суттєво перевищує $7,3 трлн або 29% десятирічної давності.

Це зростання зумовлене демографічними змінами: жінки бебі-бумери, які в середньому живуть довше за чоловіків, дедалі частіше успадковують сімейні активи.

Крім того, все більше жінок будують успішні кар’єри, що підвищує їхній фінансовий вплив. Кейсі Йоргенсен, очільник Інституту адаптивного лідерства Dynasty Financial Partners, зазначає, що жінки все частіше стають фінансовими лідерами домогосподарств завдяки спадкуванню, розлученням або кар’єрним досягненням.

Це суттєва зміна для США, де ще пів століття тому жінки не могли самостійно відкривати банківські рахунки чи користуватися кредитними картками.

Сьогодні серед жінок із надвисокими статками (30 мільйонів доларів і більше) є щонайменше 62 мільярдерки, які контролюють 11% із 9,9 трильйона доларів, що відслідковуються індексом мільярдерів Bloomberg. Такий зростаючий вплив спонукає індустрію управління капіталом адаптуватися до нової клієнтської аудиторії, переважно чоловічої до цього часу.

За даними Julius Baer, частка жінок із надвисокими статками в усьому світі зросла з 6,5% у 2010 році до 11% у 2023 році завдяки поєднанню спадкування і власних статків.

У минулому корпоративні династії здебільшого передавалися синам, проте сьогодні все більше жінок беруть керівництво на себе.

У Західній Європі жінки вже контролюють третину активів в управлінні, що становить близько 4,6 трильйона євро (4,85 трильйона доларів). McKinsey прогнозує, що до 2030 року ця частка зросте до 45%, причому активи жінок збільшуватимуться на 8,1% щорічно, тоді як активи чоловіків — лише на 2,7%.

Таким чином, до початку 2030-х років може бути досягнуто паритету між статями в управлінні капіталом.

"Існує величезна економічна можливість для організацій з більшою готовністю задовольняти потреби жінок. Управління капіталом було розроблено, коли головами домогосподарств були переважно чоловіки. Варто зробити крок назад і запитати: "Чи відповідаємо ми потребам жінок?", - сказала Бет Вінер, керуючий директор і партнер Boston Consulting Group.

Жінки, які контролюють дедалі більшу частку світових активів, сприяють збільшенню пожертвувань у благодійній сфері. Згідно з дослідженням Школи філантропії сім’ї Ліллі при Університеті Індіани, жінки всіх поколінь і рівнів доходу жертвують на благодійність частіше, ніж чоловіки.

Дослідження також показують, що мотиви благодійності залежать від статі. Жінки зазвичай жертвують через співчуття, тоді як чоловіки частіше керуються особистими інтересами. Крім того, жінки схильні розподіляти пожертви між більшою кількістю організацій.

За словами Кері Шаффман, виконавчого директора жіночого сегменту UBS, жінки різних поколінь мають свої пріоритети. Міленіалки більше зосереджуються на соціальній справедливості, рівності та зміні клімату, тоді як бебі-бумерки підтримують релігійні організації та ініціативи, спрямовані на боротьбу з бідністю.

Фінансові консультанти в США також змінюють свої підходи, щоб краще задовольнити потреби жінок. Як зазначає Кейсі Йоргенсен з Dynasty, клієнтки цінують прозорість і співпрацю у фінансовому плануванні, а також прагнуть розуміти, як їхні інвестиції узгоджуються з цінностями та цілями. Жінки часто надають перевагу особистому знайомству з радником перед тим, як довірити йому управління своїми фінансами.

Меггі Білбі з Cyndeo Wealth Partners підкреслює, що жінки цінують творчий та ефективний підхід радників більше, ніж просто їхні кваліфікації.

Крім того, багато жінок віддають перевагу фінансовим менеджерам-жінкам, що стимулює фірми збільшувати частку жінок серед своїх співробітників. Попри це, у 2024 році лише 24% сертифікованих фінансових планувальників були жінками.

Жінки також поступово наздоганяють чоловіків у сфері інвестування. Згідно з дослідженням Fidelity за 2024 рік, 71% жінок володіли акціями, порівняно з 80% чоловіків. Однак ця цифра значно зросла — з 60% у 2023 році та лише 44% у 2018 році.

Жінки частіше, ніж чоловіки, вважають свій інвестиційний підхід "консервативним", і понад 70% зазначають, що шкодують, що не почали інвестувати раніше.

"Жінки дуже добре вміють заощаджувати, але вони так важко працювали, щоб заробити ці гроші, що не хочуть ними ризикувати. Це здається приємним, але насправді поглиблює розрив у добробуті" - каже Райан Вікторін, віце-президент і фінансовий консультант Fidelity.