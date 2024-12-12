Під час свого головування в ЄС, Польща зробить спільне фінансування оборони пріоритетом

Польща зробить спільне фінансування оборони в Євросоюзі пріоритетом під час свого головування в ЄС, зважаючи на тривогу, викликану війною в Україні та поверненням скептика НАТО Дональда Трампа до Білого дому.
Про це заявив міністр фінансів Польщі Анджей Доманський, йдеться у публікації Reuters, повідомляє "Європейська правда".
Європейські країни намагаються збільшити витрати на оборону через вторгнення Росії в Україну і погрози Трампа не допомагати їм.
"Європа повинна серйозно поставитися до загрози зі сходу, з боку росії. Повернення до звичного способу ведення справ не буде. Багато що змінилося", – сказав Доманський журналістам.
Він наголосив, що потрібен спільний підхід, а не поточна індивідуальна політика. "З моїх розмов з іншими міністрами фінансів випливає, що існує широка підтримка думки про те, що ми повинні робити набагато більше як Європа", – сказав міністр.
Польща перебирає на себе піврічне головування в ЄС на ротаційній основі в січні. Європейська комісія оцінює вартість посилення оборони ЄС у 500 мільярдів євро або більше протягом наступних 10 років і створила нову посаду комісара з питань оборони.
За словами Доманського, міністри фінансів ЄС обговорять можливі моделі фінансування оборони у квітні у Варшаві. Не кажучи, скільки грошей потрібно, він зазначив, що великі проєкти, такі як європейська система протиповітряної оборони, стосуються не лише грошей, але й співпраці між країнами.
Будь-яка модель спільного фінансування, швидше за все, потягне за собою нові спільні запозичення ЄС – суперечливу ідею для Німеччини, яка стикається з юридичними перешкодами для спільного боргу.
Дипломати кажуть, що юридичні питання можна обійти лише в тому випадку, якщо нові запозичення будуть одноразовою реакцією на надзвичайну ситуацію, як після COVID-19.
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