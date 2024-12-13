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CBC: Канада може припинити експорт електроенергії до США, якщо введе 25-відсоткові мита

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Глава управління Онтаріо, найнаселенішої провінції Канади, Даг Форд заявив, що може припинити експорт електроенергії до США, якщо новообраний президент Дональд Трамп введе 25-відсоткові мита на канадські товари. Про це повідомляє CBC.

Про це він сказав після зустрічі прем’єра Канади Джастіна Трюдо з главами провінцій.

Форд зазначив, що мита, які погрожує запровадити Трамп, створять серйозні проблеми для обох країн. Він додав, що в разі реалізації митних загроз Канада та Онтаріо готові відповісти. Серед заходів, які розглядаються, – відключення енергопостачання до штатів Мічиган, Нью-Йорк та Вісконсин, які залежать від постачання електроенергії з Онтаріо. У 2023 році провінція забезпечувала електроенергією 1,5 мільйона будинків у США.

"Я не хочу цього, але мій обов’язок – захищати Онтаріо, його мешканців та Канаду в цілому", – наголосив Форд.

Водночас, як пише AP, не було одразу зрозуміло, чи Форд мав на увазі, що всі канадські провінції припинять постачання енергії до США, чи лише його провінція. Приблизно 60% імпортованої нафти в США надходить з Канади, і 85% імпортованої електроенергії також.

Канада також є найбільшим іноземним постачальником сталі, алюмінію та урану для США і має 34 критичні мінерали та метали, які Пентагон активно шукає та в які інвестує.

Віцепрем'єрка Канади Христя Фріланд зазначила, що кілька провінційних прем'єрів висловили підтримку рішучій відповіді на мита і що це включає критичні мінерали, які експортуються до США.

Трюдо заявляв, що мита будуть "абсолютно руйнівними" для канадської економіки, але також принесуть справжні труднощі і для американців.

Трамп
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