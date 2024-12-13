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З нового року в Україні перерахують суми за доставку газу

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З 1 січня 2025 року в Україні перерахують суми в платіжках за доставку газу. І хоча сам тариф не зміниться, суми можуть зрости або зменшитися для тих споживачів, які використовують газ для опалення.

"Апостроф" пояснює, чому зміняться суми в платіжках і на скільки перерахують вартість доставки газу.

Тариф на доставку газу є фіксованим і його встановлюють для абонентів раз на рік. 1 січня буде проведено черговий перерахунок, після чого частина українців буде змушена платити за доставку більше. Поряд з цим ті українці, які за рік зменшили загальний обсяг споживання газу, суми в платіжках можуть зменшитися.

Але є нюанс - для визначення тарифу фахівці беруть показники за так званий газовий рік – із 1 жовтня минулого року по 30 вересня поточного року. Тобто, в 2024 році українці платять за доставку газу відповідно від свого споживання газу з 1 жовтня 2022 року до вересня 2023 року. А відтак для встановлення тарифу на доставку газу будуть визначені обсяги споживання з 1 жовтня 2023 року до 30 вересня 2024 року.

Сума в платіжках за доставку газу складається з двох частин: перша - тариф на доставку газу та друга - об'єм споживання. Щоб дізнатися суму до сплати, ці показники треба перемножити.

Під час воєнного стану в Україні діє мораторій на підвищення вартості як самого газу, так і його доставки, тож тариф на доставку газу для українців не змінювався. Однак об'єм споживання для кожного різний.

Побачити власний тариф можна в платіжці або дізнатися на сайті своєї газорозподільчої компанії.

доставка газу
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