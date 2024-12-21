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Кто может открыть бизнес в Дании?

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Кто может открыть бизнес в Дании?

На сегодняшний день Дания считается одной из самых благоприятных локаций, где сошлись все обстоятельства для успешного ведения бизнеса. В этой стране довольно высокий уровень жизни, развитая экономика и налоговое законодательство. Также Дания имеет множество преимуществ для бизнесменов и в целом отсутствуют ограничения для выхода на международный рынок. Далее специалисты Maira Consult расскажут о том, кто может открыть бизнес в Дании и какие плюсы предлагает локация для предпринимателей.

Преимущества компаний в Дании

Сегодня любой иностранец может открыть бизнес в Дании, однако только часть из них может заручиться поддержкой. Все зависит от выбранного вида бизнеса. Рассмотрим подробнее:

  • Инновации. Компания Start-up Denmark каждый год выдается около 50 разрешений на работу и проживание в Дании. Бизнес должен иметь ценность для экономики, а также быть действительно инновационным и способным привлечь клиентов. Участвовать может один или два человека.
  • Агробизнес. В Дании в этой сфере необходима регистрация в соответствующих инстанциях, а также иметь составленную программу для обеспечения Закона о пищевых продуктах. Стоит отметить, что если оборот продаж составляет менее 50 тысяч крон, то официальный бизнес можно не регистрировать. Однако налог на прибыль нужно оплачивать.

Также в стране популярны такие сферы бизнеса как судоходство, IT-технологии, логистика, фармацевтика, биотехнологии.

Формы компаний для регистрации бизнеса

открыть бизнес в Дании

В Дании существует несколько форм компаний, однако большей популярностью пользуются только две:

  • Anpartsselskab (ApS) – общество с ограниченной ответственностью. Это простая форма для небольших фирм, для которой нужно только один человек. Он может иметь любую регистрацию.
  • Aktieselskab (AG) – акционерное общество. Эта форма подходит для крупных компаний с большим капиталом. Для такой формы необходимо, чтобы один акционер имел гражданство ЕС.

Теперь вы знаете, кто может открыть бизнес в Дании и какие его виды самые популярные в этой локации. Maira Consult готова предоставить все виды юридических услуг и проконсультировать по любым вопросам.

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