На сегодняшний день Дания считается одной из самых благоприятных локаций, где сошлись все обстоятельства для успешного ведения бизнеса. В этой стране довольно высокий уровень жизни, развитая экономика и налоговое законодательство. Также Дания имеет множество преимуществ для бизнесменов и в целом отсутствуют ограничения для выхода на международный рынок. Далее специалисты Maira Consult расскажут о том, кто может открыть бизнес в Дании и какие плюсы предлагает локация для предпринимателей.
Сегодня любой иностранец может открыть бизнес в Дании, однако только часть из них может заручиться поддержкой. Все зависит от выбранного вида бизнеса. Рассмотрим подробнее:
Также в стране популярны такие сферы бизнеса как судоходство, IT-технологии, логистика, фармацевтика, биотехнологии.
В Дании существует несколько форм компаний, однако большей популярностью пользуются только две:
Теперь вы знаете, кто может открыть бизнес в Дании и какие его виды самые популярные в этой локации. Maira Consult готова предоставить все виды юридических услуг и проконсультировать по любым вопросам.