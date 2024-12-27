В Україні продовжує дорожчати скраплений газ

Напередодні здорожчання акцизу з 1 січня продовжує дорожчати скраплений газ.

25 грудня на Українській енергетичній біржі він подорожчав на 1 833 грн/т, до 55 606 грн/т, повідомляє профільне видання Enkorr.

Трейдери одразу відреагували на торги, збільшивши вартість пропозицій на 300-1 тис. грн/т.

Більшість учасників торгів не розраховувала на таке зростання. Ціну вони вважають завищеною.

"Так, як по Києву були пропозиції за 56 000 грн/т і нижче, то не чекали, що аукціонні ціни перевищать 55 500 грн/т", - сказали в одній із великих паливних мереж.

Інший учасник торгів додав, що попит розігнав ціну, але через те, що всі з газом і термін вивозу до 31 грудня, на певних обсягах торги зупинилися.

"Тому залишки, а це близько 30 лотів, уже продавали за 53 510-54 500 гривень за тонну", - пояснив він.

Представники паливних компаній називають причинами для такого зростання зменшення постачань найближчим часом і зростання акцизу з 1 січня.

Ресурсу на ринку поки більш ніж достатньо. Минулого тижня імпорт продукту зріс на 13% порівняно з тижнем раніше.

У січні трейдери розраховують на зниження імпортних цін, але зростання акцизу на 25 €/1 000 л (майже 2 500 грн/т) може нівелювати його.