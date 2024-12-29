Мельник: Німеччина має серйозно поставитися до загрози війни з рф

Призначений представником України в ООН експосол України в Німеччині (2015-2022) Андрій Мельник заявляє, що Німеччина має серйозно поставитися до загрози війни з рф і розраховує на сприяння в цьому питанні Фрідріха Мерца, який лідирує в опитуваннях на посаду нового канцлера цієї країни.

В інтерв'ю виданню "Berliner Morgenpost" він заявив, що для нього особливо важливо, щоб європейці посіли центральне місце в питанні військової підтримки України незалежно від позиції США.

"Я б хотів, щоб новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц - згідно з поточними опитуваннями - та інші глави європейських держав і урядів просто зараз, у розпал виборчої кампанії, дали зрозуміти: безпека Європи також перебуває під серйозною загрозою через війну з росією. Саме тому Німеччина і ЄС не тільки нададуть Україні набагато більшу підтримку у вигляді зброї, незалежно від того, що вирішать американці", - сказав Мельник.

Він також вважає, що ЄС здатний компенсувати гіпотетичну втрату американської військової допомоги Україні. "Європейцям потрібно набагато більше дбати про власну безпеку. Трамп має рацію, вимагаючи, щоб країни НАТО витрачали на власну оборону до 5% свого економічного виробництва", - сказав представник України в ООН.

При цьому на запитання про можливе скорочення або припинення обраним президентом США Дональдом Трампом військової підтримки України він відповів: "Я не вірю в цей похмурий сценарій". А на запитання, чи боїться він Трампа, Мельник сказав: "Зовсім навпаки. Я з нетерпінням чекаю можливості тісно співпрацювати з Елізою Стефаник, яку Дональд Трамп висунув на посаду посла США в ООН. Пані Стефаник - дуже впливова членкиня Палати представників, і в неї є прямий зв'язок із президентом Трампом".

Представник України в ООН переконаний, що майбутній канцлер Німеччини має створити великий спільний проєкт озброєнь у рамках "Європейської оборонної програми 2035" з обсягом у 4% валового внутрішнього продукту, тобто EUR680 млрд на рік. "Міністр оборони росії заявив, що москва готова до війни з НАТО протягом десяти років. У Берліні повинні серйозно поставитися до цієї загрози війни", - підкреслив Мельник.

Він заявив, що добре знає Мерца і висловив переконання, що той "зможе здійснити цей великий подвиг".

"Питання в тому, чи дозволить це зробити партнер по коаліції, з яким він буде правити. Якщо це буде велика коаліція, то я побоююся, що "партія миру" СДПН заблокує її. Саме тому "зелені" з Робертом Хабеком були б, на мій погляд, ідеальним партнером. Я б хотів, щоб очільник ХДС розпочав активну кампанію за амбітну програму європейської оборони і за постачання крилатих ракет "Таурус", не пов'язуючи це зі схваленням можливого партнера по коаліції. Майбутній канцлер має позиціонувати себе більш чітко", - додав Мельник.

Екс-посол України в Німеччині зазначив, що Німеччина зробила величезний стрибок у допомозі Україні порівняно з початком війни, і "українці зобов'язані німцям вічною вдячністю". При цьому він поскаржився, що цієї "цієї допомоги, щоб зупинити вторгнення росіян і витіснити їх", недостатньо. "На порядку денному залишається постачання крилатих ракет "Таурус", хоча цей вид зброї не стане "переломним", - сказав він.

Мельник очікує, що новий федеральний уряд включить військову допомогу Україні в коаліційну угоду на стабільній основі. "Майбутня коаліція повинна закласти в бюджет на найближчі чотири роки не менше 80 мільярдів євро, тобто по 20 мільярдів євро на рік. Це було б вигідним вкладенням у безпеку Німеччини. Крім того, це стало б сигналом сили для Трампа, європейців і, перш за все, для путіна", - резюмував він.