МО України: Загальновійськова підготовка є обов’язковою для усіх студентів

У Міноборони України заявили, що проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП) є обов’язковим для усіх студентів вищих навчальних закладів. Якщо не скласти іспит або відмовитись від присяги, продовжувати навчання не дозволять.

Про це повідомив заступник міністра оборони України Сергій Мельник.

"Хочу підкреслити те, що вона [БЗВП] є обов’язкова для всіх. І якщо студенти за якимись принципами не можуть скласти іспит чи склали його незадовільно, якщо вони відмовляються прийняти військову присягу, вони не зможуть у майбутньому проходити навчання у вищих навчальних закладах", — заявив Мельник.

17 січня у Міноборони написали, що з вересня 2025 року в усіх вищих навчальних закладах України розпочнеться базова загальновійськова підготовка для студентів.

БЗВП передбачає 300 академічних годин. Вона складається з двох частин:

⁠теоретичний курс — 90 академічних годин, які студенти проходитимуть у своїх закладах освіти;

⁠практичний курс — 210 академічних годин у навчальних частинах, центрах Збройних сил та інших установах.

Обов’язкова БЗВП для здобувачів вищої освіти передбачено оновленим законом про військову службу, який президент України Володимир Зеленський підписав 15 січня. Закон вводить військовий вишкіл як окрему навчальну дисципліну. Без її проходження чоловіки не зможуть влаштуватися на роботу на державну службу, зокрема в Нацполіцію, прокуратуру, органи місцевого самоврядування та інші органи влади з 1 вересня 2026 року.