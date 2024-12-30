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Спротив: окупанти заборонили колядки та щедрівки у навчальних закладах на ТОТ

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Окупаційна адміністрація Запорізької області розіслала листа по навчальним закладам з вимогою замінювати у дитячих новорічних виставах колядки та щедрівки на гімн рф та російські пропагандистські пісні.

Про це пише рух спротиву "Жовта стрічка".

Жителька тимчасово окупованого Мелітополя розповіла, що у дитячих новорічних виставах замінюють українські колядки та щедрівки на російські пропагандистські пісні:

"Вистава на Новий рік робилася по Гоголю, якого росіяни вважають своїм і не забороняють. Тільки під час вистави замість колядок — "молитва за Донбас". При тому, що ми навіть не на Донбасі, але, здається, окупаційна директорка, яку завезли звідкись з Татарстану таких деталей не знає", — повідомила одна з активісток руху "Жовта стрічка".

Відмовитись виконувати пропагандистські пісні батьки не можуть, адже у дитини можуть бути проблеми з окупаційною адміністрацією, зазначили у "Жовтій стрічці".

колядки, щедрівки, вистави
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