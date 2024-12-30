Гетманцев виступає за нормалізацію зарплат митникам, податківцям та іншим держслужбовцям

Працівники Державної податкової служби за останні два місяці вперше отримали підвищення заробітної плати за рахунок скорочення чисельності штатних працівників податкової служби, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"На жаль, поки що не до рівня "провідних" правоохоронних органів, але зарплати вже гідні. Середня зарплата по службі в регіонах - понад 43 тис. грн. Чесна робота має забезпечувати чесну винагороду", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

За його словами, підвищення цього року стало також результатом перезавантаження Держподатслужби зсередини, зокрема диджиталізації, детінізації, антикору та ризикоорієнтованого підходу.

Голова комітету додав, що зазначене підвищення не останнє і наступне залежатиме від реальних змін, які запроваджуються спільно з бізнесом і податківцями.

Гетманцев наголосив, що послідовно виступає за нормалізацію зарплат митникам, податківцям та іншим держслужбовцям.

"Саме по собі підвищення ніколи не вирішить ні проблеми ефективності, ні проблеми корупції, але й без підвищення ці проблеми не вирішити точно".

Згідно з даними Держстату, за січень-вересень цього року середня зарплата штатних працівників в Україні становила 20,59 тис. грн, що на 22,2% перевищує показник за аналогічний період 2023 року. Лідирували за рівнем зарплат сфери інформації та телекомунікації - 50,75 тис. грн, авіатранспорт - 40,44 тис. грн і фінансова та страхова діяльність - 40,19 млн грн, тоді як показник професійної, наукової та технічної діяльності, яка посідає четверту позицію, - 28,17 тис. грн, а держуправління й оборона, які замикають п'ятірку, - 26,90 тис. грн.