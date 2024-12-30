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Гетманцев виступає за нормалізацію зарплат митникам, податківцям та іншим держслужбовцям

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Працівники Державної податкової служби за останні два місяці вперше отримали підвищення заробітної плати за рахунок скорочення чисельності штатних працівників податкової служби, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"На жаль, поки що не до рівня "провідних" правоохоронних органів, але зарплати вже гідні. Середня зарплата по службі в регіонах - понад 43 тис. грн. Чесна робота має забезпечувати чесну винагороду", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

За його словами, підвищення цього року стало також результатом перезавантаження Держподатслужби зсередини, зокрема диджиталізації, детінізації, антикору та ризикоорієнтованого підходу.

Голова комітету додав, що зазначене підвищення не останнє і наступне залежатиме від реальних змін, які запроваджуються спільно з бізнесом і податківцями.

Гетманцев наголосив, що послідовно виступає за нормалізацію зарплат митникам, податківцям та іншим держслужбовцям.

"Саме по собі підвищення ніколи не вирішить ні проблеми ефективності, ні проблеми корупції, але й без підвищення ці проблеми не вирішити точно".

Згідно з даними Держстату, за січень-вересень цього року середня зарплата штатних працівників в Україні становила 20,59 тис. грн, що на 22,2% перевищує показник за аналогічний період 2023 року. Лідирували за рівнем зарплат сфери інформації та телекомунікації - 50,75 тис. грн, авіатранспорт - 40,44 тис. грн і фінансова та страхова діяльність - 40,19 млн грн, тоді як показник професійної, наукової та технічної діяльності, яка посідає четверту позицію, - 28,17 тис. грн, а держуправління й оборона, які замикають п'ятірку, - 26,90 тис. грн.

Гетманцев
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