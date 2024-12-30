Гетманцев: Запроваджуємо новий метод боротьби з корупцією під час податкових перевірок

В Україні запровадять новий метод боротьби з корупцією під час податкових перевірок. Всі дії податківців фіксуватимуться за допомогою спеціальних боді-камер, заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Крім того, податкова посилить контроль над роботою реєстраторів розрахункових операцій (РРО).
"Маємо два рішення: бодікамери та аналітичний підхід до контролю роботи ПРРО/РРО, коли перевірки відбуваються не від паркану та до обіду (як колись), а лише щодо тих РРО, де відбуваються певні аномалії", — підкреслив голова комітету.
Він підкреслює, що ці два кроки повністю реформують систему фактичних перевірок, забезпечивши ефективний антикорупційний та ризикорієнтований підхід до податкового контролю продажів.
Крім камер відеофіксації, податківців оснащуватимуть планшетами та переносними принтерами для проведення перевірок.
"Це унеможливить зловживання з боку податківців, як і спроби «порєшать» з боку несумлінних платників. А також запис зніме будь-які суперечки щодо якості проведення перевірок", — констатує Данило Гетманцев.
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