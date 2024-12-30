Напередодні свят ціни на картоплю почали знижуватися

Протягом тижня ринок картоплі в Україні демонструє зниження торгової активності. Фермери, які розраховували на традиційне зростання цін напередодні свят, зіткнулися з протилежною ситуацією — ціни на картоплю почали знижуватися.

Про це повідомляє EastFruit.

Станом на сьогодні товарна картопля продається за ціною від 18 до 28 грн/кг ($0,43-0,67/кг), залежно від якості, сорту та обсягу партії. Це приблизно на 12% нижче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Оптові компанії пояснюють це зниження слабким попитом на продукцію та відсутністю причин для збільшення закупівель.

Зниження цін зумовлене не лише послабленням попиту, а й стабільними поставками картоплі з-за кордону. Однак, незважаючи на поточне зниження вартості, загалом ціни на картоплю цього сезону залишаються вищими порівняно з минулим роком.

Цьогорічний врожай картоплі в Україні виявився нижчим через несприятливі погодні умови влітку. Водночас фермери повідомляють про поступове погіршення якості продукції, що зберігається. У підсумку, ціна картоплі зросла в середньому на 41% порівняно з 2023 роком.

Попри поточні виклики, фермери загалом задоволені рівнем відпускних цін цього сезону, хоча зниження попиту напередодні свят створює додаткові труднощі для виробників.

Найбільшими виробниками картоплі в Україні є Continental Farmers Group (власники - державні фонди Саудівської Аравії), агрокомпанія "Аделаїда" Сергія Рибалка та "ВПК-Агро".

Перша вирощує цей овоч на приблизно 2000 гектарів, друга - на 500 гектарах. Основні регіони вирощування картоплі включають Вінницьку, Житомирську, Львівську та Київську області.

"ВПК-Агро" – лідер українського ринку овочевої продукції. Підприємство спеціалізується на вирощуванні і тривалому зберіганні овочевих культур. Компанія є лідером у виробництві картоплі, моркви, буряка, цибулі та цукрової кукурудзи.