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Бо прийде України час: українці вітають з новим роком тимчасово окуповані території

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Бо прийде України час: українці вітають з новим роком тимчасово окуповані території

Флешмоб запустив гурт МУР, створивши щемливе відео на підтримку партизанського спротиву ТОТ.

Масштабний флешмоб, у якому українці з підконтрольних Україні територій вітають українців на тимчасово окупованих, поширюється в мережі. Запустили акцію учасники гурту МУР, зробивши відео на знак подяки тим українцям, що в окупації лишаються вірними Україні.

“Ми побачили в соцмережах кілька фото, де люди на ТОТ показують, що святкуватимуть Новий рік разом з Україною. І відчули, наскільки це справді сильно — бо росіяни можуть відібрати тимчасово нашу свободу, але вони не можуть відібрати український час. Так народилася ідея нашого ролику”, — розповідає засновник МУР Олександр Хоменко.

Підтримали флешмоб рух ненасильницького спротиву “Жовта Стрічка”, розповсюдивши відео у своїх соцмережах. Долучитися до нього може будь-хто, додавши своє фото з вітанням в будь-яку з соцмереж та відмітивши за бажанням рух “Жовта Стрічка”, аби українці, що живуть в тимчасовій окупації, могли побачити вітання. За першу добу відео вже переглянули понад мільйон людей.

Натомість на фото, що є у відео та які розповсюдили українці на ТОТ, видно годинники, які йдуть за київським часом — на противагу “московському”, за яким країна-терорист змушує жити людей, як тільки захоплює території. На інших фото люди тримають записки із написами “святкуємо з Україною” в містах Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Криму.

“Зустріч Нового року — нагода відчути нашу силу в тому, що ми разом. Попри окупацію, українці на ТОТ є частиною України. Настане день, коли на цих територіях стрілки годинника знову переведуть на годину назад, відповідно до Конституції України”, — кажуть у МУР.

МУР, привітання, партизани, флешмоб
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