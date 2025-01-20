Сибіга: Економічні та військові заходи тільки разом можуть примусити росію припинити агресію проти України

Тільки застосовані в одному пакеті економічні та військові заходи можуть примусити росію припинити агресію проти України, "їх потрібно застосовувати з максимальною рішучістю", вважає міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
"Будь-який план, який змусить росію припинити агресію і погодитися на справедливий мир, має включати серйозні кроки, спрямовані на підвищення вартості війни для москви. Існує два основних набори заходів: економічні та військові. Вони спрацюють лише разом, і їх потрібно застосовувати з максимальною рішучістю", - написав він у соціальній мережі Х у неділю.
Сибіга наголосив, що "максимальний економічний і військовий тиск включає жорсткі санкції, повне використання заморожених російських активів для підтримки України, а також надання Україні конкретної військової допомоги в достатній кількості й у визначений термін, щоб дати змогу нашим воїнам проводити успішні військові операції".
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