Сибіга: Санкції проти росії працюють

Незважаючи на заяву російської пропаганди, санкції проти росії працюють. Але їх потрібно зробити ще більш ефективними.
Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.
У своїй публікації міністр конкретизував, за якими напрямками необхідне посилення ефективності санкцій.
"Ми повинні зробити їх більш ефективними. Посилити правозастосування, закрити лазівки і продовжувати посилювати тиск у багатьох галузях: тіньовий флот, металургія, СПГ, заморожені активи, атомна енергетика, військова промисловість, інформаційні технології та інші", - ідеться в повідомленні.
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