Сибіга: Заяви путіна на тему легітимності президента України є абсурдними

Заяви володимира путіна на тему легітимності президента України є абсурдними, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
"За чверть століття перебування путіна в кремлі в Україні на чесних виборах змінилося три президенти; Президент Трамп повернувся вже на другий термін після вражаючої перемоги на виборах. Так виглядають демократія та легітимність", - написав він у соцмережі Х.
Глава МЗС України заявив, що путін “узурпував владу, розтоптав російську конституцію, убив чи ув’язнив усіх опонентів, знищив вільні засоби масової інформації, організував фіктивне голосування за себе та залишається при владі довше, ніж Сталін”. Він додав, що тепер путін читає світові лекції про легітимність.
"Облиште нас у спокої. Заяви путіна є брехнею, яка створена для того, щоб вводити в оману іноземних лідерів і аудиторії. Лише дурні можуть довіряти ім. Якщо чиясь легітимність і може ставитися під сумнів, так це легітимність диктатора в москві, який перетворює на гарматне м’ясо двадцятилітніх чоловіків, які були народжені, коли він уже був при владі”, - заявив Сибіга.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023