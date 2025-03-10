Прокудін: Якщо лінія фронту буде заморожена, це може призвести до встановлення озброєного кордону

Заморожування лінії фронту може призвести до поділу Херсонщини і встановлення озброєного кордону, подібного до Берлінського муру, повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Якщо лінія фронту буде заморожена, це може призвести до поділу Херсонщини і встановлення озброєного кордону, подібного до Берлінського муру", - написав він у телеграмі.

Він зазначив, що зрештою, Берлінський мур впав і "ми через деякий час повернемося на лівий берег нашої області".

Він також зазначив, що російські війська на півдні України прагнуть захопити плацдарми на річці Дніпро. За його словами, спочатку окупанти намагались переправитись човнами через річку, що закінчувалось для них фатально.

"Зараз російські війська, використовуючи бронетехніку, наближаються до зруйнованих автомобільних та залізничних мостів, щоб перекрити ці шляхи, зупинити логістику з нашого боку, а також захистити свої човни", - вказав він.