Кріппа, Снопко, Поляков: хто і навіщо скуповує українські медіа?

Після того як Ілон Маск запропонував ввести санкції проти українських олігархів, американські медіа почали аналізувати, кого це може стосуватися. У всіх списках, які озвучуються, фігурує ім’я Максима Полякова. У цьому світлі особливий інтерес викликає його давній бізнес-партнер Максим Кріппа, який останнім часом активно скуповує активи в Україні.

Як купувалися українські медіа?

У червні 2023 року несподівано змінилися власники двох великих онлайн-видань — "Главкому" та Delo.ua. Новою власницею стала маловідома Тетяна Снопко. Водночас велися переговори про купівлю "Цензор.НЕТ" та "Ліги", однак вони зірвалися. Що цікаво, до цього Снопко не мала досвіду управління медіа чи значних фінансових ресурсів.

Фінансування угод: сліди ведуть до Кріппи

За даними медіаринку, фінансування цих покупок здійснював бізнесмен Максим Кріппа, якого пов’язують із російськими олігархами. Окрім медіа, Кріппа активно скуповує стратегічні активи в Україні: готель "Дніпро", офісний центр "Парус", готель "Україна". Це викликає закономірне питання: чи ці угоди є його особистою ініціативою, чи він діє в інтересах інших осіб?

Його інвестиції в нерухомість і медіа створюють більше запитань, ніж відповідей. А ще потрібно пам’ятати, що Кріппа ще з 2012 року є партнером Максима Полякова.

Снопко: номінальна фігура чи керована особа?

До того, як стати медіамагнатом, Тетяна Снопко понад вісім років працювала у Noosphere, яка належала Полякову. Виявилося, що Поляков і Кріппа раніше мали спільні проєкти у сфері гемблінгу. Чи означає це, що Кріппа діє не тільки у власних інтересах, а й у тісній координації з Поляковим?

До того ж, американські медіа вже повідомляють, що Поляков може опинитися у списку бізнесменів, проти яких США планують запровадити санкції. У 2022 році він уже був змушений продати свою частку у Firefly Aerospace через питання національної безпеки. Це означає, що до нього вже були серйозні претензії з боку Вашингтона. Якщо Кріппа скуповує активи під чиєюсь координацією, чиї інтереси він тоді насправді представляє?

Які наслідки це може мати?

Редакція "Капіталу" направила запит до Тетяни Снопко із проханням пояснити джерела фінансування її угод. Відповіді, як і очікувалося, не отримали. В принципі, це теж відповідь.Проте, якщо санкційне розслідування щодо Полякова набере обертів, можливо, незабаром ми дізнаємося набагато більше про те, хто і навіщо стоїть за концентрацією українських медіа в руках пов’язаних осіб.