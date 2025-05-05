Кажуть, є речі, які повертаються, як Годзілла — несподівано, абсурдно й неминуче. У голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податків і митної політики Данила Гетманцева — це OnlyFans.
Раз на два місяці Гетманцев урочисто виходить до мікрофона й повідомляє націю: «Я знову поговорив з дівчатами з вебкаму. Вони гарні. І чесно платять податки».
Ми з цього ржемо. А він — ні. Йому смішно з іншого. Бо поки ми ржемо над дурником з OnlyFans, забуваємо про рекордну у світі контрабанду, гральну мафію, цигарки без акцизів, кеш із терміналів, готівку на митниці — тобто все те, чим насправді мав би опікуватись Гетманцев. А натомість слухаємо, як Данило ніжно дякує моделям за податкову свідомість.
Гетманцев — не фрік. Він системно відволікає увагу. І кожна згадка про OnlyFans — не марення збоченця, а холодна SEO-стратегія.
Погугліть “Гетманцев скандал” — і отримаєте:
OnlyFans. Знову OnlyFans. І бонусом: ще трішечки OnlyFans.
А от пошукові системи не запропонують: як його родина контролює лотерейний бізнес, як він прикриває КРАІЛ, як закони пишуться під гральних олігархів. І, звісно, жодного слова про його партнера Максима Кріппу.
Останній — теж не дурень. Максим Кріппа, офіційно — вулканолог. Неофіційно — король онлайн-гемблінгу, працює за тією ж схемою.
Його гуглиш — і отримуєш: Максим Кріппа — український вулканолог, Кріппа Максим — бразильський футболіст, Максим Кріппа — колекціонер екзотичних фіалок. Усе, крім правди.
Немає казино. Немає схем. Немає російських грошей. Немає скандалу про продаж Кріппою місць у списку партії «Самопоміч». Тільки футбол, наука і виверження Етни.
І якщо вам здається, що цей сюжет уже занадто заплутаний — дочекайтесь повороту. Бо за всіма цими «Кріппами» цілком можливо, стоїть інший герой — із білим халатом, приватним космосом і прізвищем Максим Поляков, якого свого часу викинули зі США.
Але про це ще ніхто не написав. Поки що.
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