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Держмитслужба: У 2025 році найбільш експортованим з України товаром стала кукурудза

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За січень-лютий 2025 року найбільш експортованим з України товаром стала кукурудза. Її частка в загальній структурі експорту становила 16%.

Про це повідомила Державна митна служба.

Зазначається, що з початку року з України вивезли 4,7 млн тонн цієї злакової культури, вартістю 982 млн доларів.

Кукурудза стала ключовим товаром для експорту, склавши 26,5% від експорту сільськогосподарської продукції та 16% від експорту України загалом.

Найбільше експортували до Іспанії - 933 тис. тонн, Італії - 725 тис. тонн, Туреччини - 639 тис. тонн, Єгипту - 593 тис. тонн та Нідерландів - 514 тис. тонн.

Департамент сільського господарства США (USDA) опублікував оновлений світовий прогноз балансу основних сільськогосподарських культур на 2024-2025 маркетинговий рік. Для України аналітики прогнозують збільшення виробництва кукурудзи на 0,3 млн т до 26,8 млн т.

Український ринок кукурудзи продовжує зберігати стабільні темпи експорту. Але у найближчі тижні ситуація з ціноутворення може змінитися. Засуха в Аргентині та затримки посівної в Бразилії сприятиме зростанню попиту на українське зерно. Україна може залишитися одним із головних постачальників кукурудзи на світовому ринку у березні-квітні.

Наразі ціни на кукурудзу на українському ринку тримаються в межах 215-216 доларів США за тонну.

Зауважимо, у 2024 році Україна вийшла на довоєнні темпи експорту сільгосппродукції - $24,5 млрд доларів, або 59% в загальному експорті з країни. Це є другим історичним рекордом (у 2021 році відповідна сума склала $27,7 млрд). Загалом минулого року Україна експортувала 78,3 млн тонн сільгосппродукції.

кукурудза
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