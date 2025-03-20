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СБС ЗСУ: Українські військові почали використовувати новітні технології для ліквідації ворожих дронів

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Українські військові почали використовувати новітні технології для ліквідації ворожих "Шахедів". Наразі цим засобом знищено вже більше як 10 цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сил безпілотних систем ЗСУ.

Оператори підрозділу "Darknode" 412-го полку "NEMESIS" Сил безпілотних систем знищили понад 10 ворожих ударних безпілотників типу "Шахед", використовуючи новітній засіб.

Примітно, що вартість цього виробу складає близько лиш 5000 доларів, тоді як вартість дронів-камікадзе противника перевищує 150 тисяч доларів.

"Сили безпілотних систем продовжують впроваджувати інноваційні рішення, що підвищують ефективність Сил оборони України задля збереження життя українців", - заявили військові.

Водночас в Силах безпілотних систем зауважили, що офіційні новини щодо подальших досягнень і результатів цієї роботи варто очікувати вже найближчим часом.

дрони
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