СБС ЗСУ: Українські військові почали використовувати новітні технології для ліквідації ворожих дронів

Українські військові почали використовувати новітні технології для ліквідації ворожих "Шахедів". Наразі цим засобом знищено вже більше як 10 цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сил безпілотних систем ЗСУ.

Оператори підрозділу "Darknode" 412-го полку "NEMESIS" Сил безпілотних систем знищили понад 10 ворожих ударних безпілотників типу "Шахед", використовуючи новітній засіб.

Примітно, що вартість цього виробу складає близько лиш 5000 доларів, тоді як вартість дронів-камікадзе противника перевищує 150 тисяч доларів.

"Сили безпілотних систем продовжують впроваджувати інноваційні рішення, що підвищують ефективність Сил оборони України задля збереження життя українців", - заявили військові.

Водночас в Силах безпілотних систем зауважили, що офіційні новини щодо подальших досягнень і результатів цієї роботи варто очікувати вже найближчим часом.